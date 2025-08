En møteplass for unge med sjeldne diagnoser

Williams’ syndrom er blant de over 400 sjeldne diagnosene som tilhører Frambu kompetansesenters kunnskapsområde. Felles for diagnosene er at de har færre enn 2000 kjente tilfeller i Norge og er lite kjente blant helsepersonell, andre tjenesteytere og i samfunnet generelt.

Kompetansesenteret tilbyr unike sommeropphold for unge med sjeldne diagnoser. I år arrangeres tre leirer med 30–45 deltakere hver. Etterspørselen er stor, og det er omtrent dobbelt så mange søkere som det er plasser.