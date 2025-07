Lei av at Frp og Høyre skremmer velgerne med Rødt

Frp og Høyre advarer stadig om at en stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til Rødt. Og at dette vil bety en politikk som skader norsk næringsliv og skaper stor sikkerhetspolitisk usikkerhet.

Nå har Rødts Mímir Kristjánsson fått nok.

– Hvis vi virkelig er så skumle, bør Sylvi Listhaug og Erna Solberg møte oss til politisk debatt. Ikke snike seg unna med skremselspropaganda, sier han.

Kristjánsson avviser påstandene som gamle myter.

– Vi verken innfører sovjetstaten eller river næringslivet i fillebiter. Det er et ekko fra en tid da Rødt var noe man skremte med. Folk flest har sett gjennom det. Vi er mot Nato, men jeg tror ikke det blir gjennomslag på det punktet i neste stortingsperiode, sier Rødt-profilen.

Listhaugs advarsler

Frp-lederen har ved flere anledninger brukt Rødt for å skremme velgerne vekk fra rødgrønn side.

Da det ble kjent at LO-kongressen bevilget penger til Rødts valgkamp, uttalte hun til FriFagbevegelse at ekteskapet mellom Ap, Rødt og LO vil være en katastrofe for vanlige folks trygghet, lommebok, konkurransekraften for norske bedrifter og for hundretusenvis av hardtarbeidende folk i olja.

Foran stortingsvalget for fire år siden hevdet Listhaug at «hele økonomien kan settes i fare hvis Rødt, SV eller MDG får innflytelse».

– Dette er venstreradikale sosialister som ønsker å endre samfunnet betraktelig. Som ønsker å styre folks liv. Som ønsker å gjøre det dyrere og vanskeligere for vanlige folk å kjøre bil, ta fly og spise det de vil. Og som ønsker å øke skatte- og avgiftsnivået. I tillegg skal de strupe de som skaper verdier, uttalte hun til DN.

Helt på linje

Kristjánsson peker også på det litt underlige i at Frp advarer mot Rødts politikk, samtidig som partiene på noen områder mener det samme:

– Vi er helt på linje i strømpolitikken. Og Frps velgere er for tannhelsereform og bedre velferd – akkurat det vi kjemper for. Hva er det egentlig Frp frykter, spør Kristjánsson.

Høyres Mahmoud Farahmand hevder at Rødt vil «ødelegge næringslivet for alltid». Det har han blant annet hevdet i et intervju med Finansavisen.

Det får Kristjánsson til å trekke på skuldrene:

– Den påstanden tror ikke engang Erna på, og hun har doktorgrad i taktisk retorikk.

Både Sylvi Listhaug og Erna Solberg skremmer velgerne med at Rødt får stor innflytelse med en Ap-ledet regjering etter høstens valg. Terje Pedersen / Javad Parsa / NTB

To alternativer

Valget til høsten står mellom to regjeringsalternativer: Et Ap-ledet samarbeid med Sp, SV, Rødt og MDG – eller et borgerlig styre med Frp, Høyre, Venstre og kanskje KrF.

Uansett hvem som får nøkkelen til regjeringskontorene, må det forhandles fram et statsbudsjett.

FriFagbevegelse har stilt Frp-leder Sylvi Listhaug spørsmål om hun vil stille i duell med Rødt for å diskutere dette.

Vi har også spurt om hun på noen områder advarer mot egen politikk, om hun er enig med Høyres Farahmand om at en Ap-ledet regjering med Rødt som støtteparti vil ødelegge norsk næringsliv for alltid, og om KrF vil få store gjennomslag for sin politikk ved en eventuell borgerlig firepartiregjering.

Knebler friheten

Svaret kommer fra Frps førstekandidat i Oslo, Tor Mikkel Wara.

Han står fast på at mange velgere er bekymret for at et sosialistisk flertall betyr at Støre blir avhengig av partier som Rødt og MDG etter valget, og viser til at Jonas Gahr Støre allerede i februar åpnet opp for samarbeid med Rødt.

– Der Frp ønsker frihet og styrking av konkurransekraft ønsker Rødt et samfunn som knebler friheten. Det vil være en katastrofe for vanlige folks trygghet, lommebok, konkurransekraften for norske bedrifter og for hundretusenvis av hardtarbeidende folk i olja, mener Tor Mikkel Wara.

NB: Onsdag kveld møtes statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Frp-leder Sylvi Listhaug til politisk duell på utestedet Carls i Oslo.