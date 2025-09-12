Legger ned formuesskatteaksjon

Frp-leder Sylvi Listhaug, Høyre-leder Erna Solberg og Venstre-leder Guri Melby på partilederdebatten i Vandrehallen på Stortinget etter stortingsvalget 2025. NTB

Det opplyser Dagens Næringsliv fredag ettermiddag.

Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap var en betydelig aksjon som samlet inn 18,7 millioner kroner for å støtte borgerlige partiers valgkamp i 2024, hovedsakelig for å avvikle formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital».

De kunngjorde nedleggelsen av aksjonen i et Facebook-innlegg, der de skrev: