Leger på Gaza: – Nivået av sult er hjerteskjærende

Atef Arhouma gir sønnen Karam Akoumeh (22) mat gjennom sprøyte ved sykehuset Shifa i Gaza by. Akoumeh viser tegn på underernæring, fastslår legene ved sykehuset. Bare i løpet av 24 timene etter at FN kunngjorde hungersnød, døde åtte personer i Gaza av underernæringsrelaterte årsaker. Siden krigen startet er det nå registrert 281 dødsfall som følge av underernæring, ifølge Gazas helsedepartement. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

17-åringen ble brakt inn på sykehuset Al-Ahli i Gaza by med skuddskader i begge beina og én hånd. Han ble beskutt da han forsøkte å hente mat ved et hjelpesenter. På akuttmottaket var det guttens ribbein som først og fremst vakte legens oppmerksomhet. Gutten løftet også sin bandasjerte hånd og pekte mot munnen sin.

17 år gamle Ahmad Sbeteh, skadet av splinter fra et angrep på et nabohus tidligere i august, har gått ned rundt 15 kilo. Leger fastslår at mangelen på mat og næringsstoffer vanskeliggjør bedringen. I sin kunngjøring fredag advarte FN om at hungersnøden i Gaza by sannsynligvis vil spre seg over hele territoriet Abdel Kareem Hana / AP / NTB

– Nå er nivået av sult virkelig hjerteskjærende. Vi så underernærte før også – så langt tilbake som i november, men nå er nivået bare utenfor all fatteevne, sier Khaleel til nyhetsbyrået AP. Han er kirurg fra Texas i USA og er på sitt tredje frivillige opphold i Gaza for Verdens helseorganisasjon.

Erklærte hungersnød

Fredag opplyste FNs matsikkerhetsskala (IPC) at det nå er hungersnød i Gaza by. De advarte også om at hungersnøden vil kunne bre seg til store deler av Gazastripen i løpet av september måned uten en våpenhvile og en flom av humanitær hjelp.

For å nå nivå 5 – altså hungersnød-nivået – på IPC-skalaen, må det i praksis være fullstendig utilgjengelighet på mat for hele eller store deler av befolkningen. Dette må dokumenteres grundig gjennom en kartlegging.

I flere måneder har FN-byråer, hjelpeorganisasjoner og eksperter advart om at Israels blokade ville føre til hungersnød.

Israel kaller det løgn

Israel har kalt FNs kunngjøring om hungersnød for løgn, og sier de slipper inn mer mat etter at de opphevet sin to en halv måned lange blokade av Gaza i mai. Israelske myndigheter anklager Hamas for å stjele hjelpen – påstander som FN bestrider.

FN peker imidlertid på at de israelske restriksjonene og sammenbruddet i lov og orden på Gaza har gjort det ekstremt vanskelig å levere mat til de mest sårbare.

Khaleel, som uttalte seg til AP før FNs kunngjøring, pekte på at bevisene på hungersnød var tydelige.

– Graden av vekttap, postoperative komplikasjoner og den sulten vi ser, er talende. Det vil ikke overraske meg om dette blir definert som hungersnød, sa Khaleel – altså kort tid før FN erklærte hungersnød.

Alvorlig vekttap

Ved Shifa-sykehuset i Gaza by ligger også den 15 år gamle jenta Aya Sbeteh. Hun ble såret i et luftangrep. Hun er svært svekket som følge av matmangel. Familien hennes forteller at vekten hennes er redusert med en tredel.

Hjelpeorganisasjoner og FN har advart i lang tid om sultproblemer på Gazastripen. 23. juli i år viste Niama Abu Ful fram sin to år gamle gutt, Yazan, som allerede da var sterkt undervektig. Den amerikanske hjelpeorganisasjonen MedGlobal fastslår i en rapport at ett av seks barn i Gaza under 5 år nå er rammet av akutt underernæring: Rapporten er basert på observasjoner fra deres ansatt i fire av Gazas fem distrikter. Jehad Alshrafi / AP / NTB

– Det eneste vi har å spise – noen ganger – er belgfrukter som linser. Mel er umulig å få tak i, forteller faren, Yousef Sbeteh (44).

En annen pasient, Karam Akoumeh, ligger stille i senga. Kinnene er innsunkne, den tynne huden ligner en plastfolie som er strukket over brystkassen.

Han har skuddskader i buken, noe som skadet fordøyelsen og han trenger intravenøs behandling. Han ble skutt da han gikk for å finne mel til familien, forteller familien.

Akoumehs far, Atef, forteller at Karams vekt har gått ned fra 62 kilo til 35.

Legene forteller at Akoumeh nå er en av 20 pasienter ved Shifa som har kommet inn med skader i mageregionen og som er underernærte som følge av mangel på intravenøs ernæring.

Underliggende sykdommer

Israelske tjenestemenn har påpekt at noen av de som sies å ha dødd av underernæring, hadde underliggende sykdomstilstander. Leger og andre helseeksperter sier at det er normalt. Mangel på mat er størst utfordring for de mest sårbare, små barn og spedbarn.

– Folk får ikke i seg mat med proteiner. Det finnes bare plantebasert protein fra belgfrukter. Kjøtt og kylling er ikke tilgjengelig, heller ikke meieriprodukter eller frukt er mulig å få tak i, forteller Kuheil, ernæringsansvarlig ved Shifa-sykehuset.

Desperat jakt

Palestinere i Gaza by forteller om en desperat jakt etter mat.

– Vi sulter. Vi spiser én gang om dagen. Kan vi bli mer sultne enn vi er nå? Det er ikke noe mat igjen, forteller Dalia Shamali, hvis familie gjentatte ganger har blitt fordrevet fra hjemmet sitt i nærliggende Shijaiyah.

Hun forteller at familien hennes har brukt det meste av pengene sine de to siste årene på å flytte fra et sted til et annet på grunn av Israels gjentatte ordrer om å flytte.

Selv om Israel i det siste har sluppet inn flere matforsendelser, og prisen på matvarer har falt noe, har familien fortsatt ikke råd til å kjøpe varene, forteller Shamali.