Legeforeninger vil ha voldsrisiko inn i pasientjournalen

Å ha voldsrisiko med i pasientjournalen kan bidra til å beskytte helsepersonell mot voldelige situasjoner, mener legeforeninger. Illustrasjonsbilde. FOTO: Gorm Kallestad/NTB

Leger ligger i det øverste sjiktet for voldsutsatte yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. Allmennleger som drar alene i sykebesøk til pasienter, kan være spesielt utsatt:

– Vanligvis møter de pasienter og pårørende som ønsker hjelp. Men enkelte ganger kan situasjonen være mer uforutsigbar. Rus, psykiske lidelser, livskriser eller en kombinasjon av disse kan føre til at pasienter opptrer truende. Risiko for vold kan være kjent for legen på forhånd, men behøver ikke alltid å være det, sier Hans-Christian Myklestul, leder i Allmennlegeforeningen til Dagsavisen.

Studier viser at nesten fire av ti leger i Norge har opplevd trusler fra pasienter.

Én av sju har blitt utsatt for fysiske angrep.

I en studie fra Universitetet i Bergen, som ble publisert i fjor, svarte 18 prosent – altså nesten en av fem allmennleger, at de hadde blitt truet eller møtt med aggresjon når de avslo ønske om undersøkelser eller behandling hos pasienter med helseforsikring.