Lederen av Nobelkomiteen med advarsel: Demokratiene i verden er i tilbakegang

Nobelkomiteens leder, Jørgen Watne Frydnes, kunngjorde fredag at Venezuelas opposisjonsleder María Corina Machado er vinneren av Nobels fredspris for 2025. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Vi lever i en verden der demokratiet er i tilbakegang, der stadig flere autoritære regimer utfordrer normer og tar i bruk vold.

Det sa leder Jørgen Watne Frydnes i Nobelkomiteen da han begrunnet hvorfor Venezuelas opposisjonsleder María Corina Machado tildeles Nobels fredspris.

– Vil du si at komiteen sender et varsel til verden med denne prisen?

– Å leve i en verden der vi har mindre og mindre demokrati og stadig flere autoritære regimer betyr at verden også blir mer utrygg. Og vi mener at demokrati er en forutsetning for fred, svarte Frydnes på NTBs spørsmål og la til:

Annonse

– Så ja, det er budskapet til verden. Vi må støtte de demokratiske kreftene også på vegne av freden.

I begrunnelsen trakk komiteen fram at Venezuela har utviklet seg fra et relativt demokratisk land til en brutal og autoritær stat som nå lider humanitært og er i økonomisk krise.

– Det venezuelanske regimets stramme grep om makten og undertrykkelsen av befolkningen er ikke unikt i verden. Vi ser de samme tendensene globalt. Rettsstatsprinsippet misbrukes av dem som har kontrollen.