Lavrov hevder Zelenskyj hindrer fredsforhandlinger
Volodymyr Zelenskyj er ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov lite innstilt på en fredsavtale på russiske premisser.
Verden
Annonse
I et intervju med NBC News sier utenriksminister Lavrov at de under møtet med Donald Trump i Alaska gikk med på flere punkter «for å vise fleksibilitet».
Han sier videre at Volodymyr Zelenskyj skal ha blitt forelagt en rekke krav under besøket i Washington tidligere denne uken, som for eksempel ingen NATO-medlemskap, inkludert diskusjon om territorielle spørsmål.
– Zelenskyj sa nei til alt, forteller Lavrov.
Ifølge Lavrov er det ennå ikke planlagt noe møtet mellom Vladimir Putin og Zelenskyj for å forhandle om en fredsavtale.
Annonse
– Putin er klar til å møte Zelenskyj når dagsordenen er klar for et toppmøte, men denne dagsordenen er ikke klar i det hele tatt.