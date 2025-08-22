Lavrov hevder Zelenskyj hindrer fredsforhandlinger

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier det ikke er planlagt et møte mellom Putin og Zelenskyj ennå. Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

I et intervju med NBC News sier utenriksminister Lavrov at de under møtet med Donald Trump i Alaska gikk med på flere punkter «for å vise fleksibilitet».

Han sier videre at Volodymyr Zelenskyj skal ha blitt forelagt en rekke krav under besøket i Washington tidligere denne uken, som for eksempel ingen NATO-medlemskap, inkludert diskusjon om territorielle spørsmål.

– Zelenskyj sa nei til alt, forteller Lavrov.

Ifølge Lavrov er det ennå ikke planlagt noe møtet mellom Vladimir Putin og Zelenskyj for å forhandle om en fredsavtale.

– Putin er klar til å møte Zelenskyj når dagsordenen er klar for et toppmøte, men denne dagsordenen er ikke klar i det hele tatt.