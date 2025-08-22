Lavrov hevder Zelenskyj hindrer fredsforhandlinger

Volodymyr Zelenskyj er ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov lite innstilt på en fredsavtale på russiske premisser.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier det ikke er planlagt et møte mellom Putin og Zelenskyj ennå.

NTB
I et intervju med NBC News sier utenriksminister Lavrov at de under møtet med Donald Trump i Alaska gikk med på flere punkter «for å vise fleksibilitet».

Han sier videre at Volodymyr Zelenskyj skal ha blitt forelagt en rekke krav under besøket i Washington tidligere denne uken, som for eksempel ingen NATO-medlemskap, inkludert diskusjon om territorielle spørsmål.

– Zelenskyj sa nei til alt, forteller Lavrov.

Ifølge Lavrov er det ennå ikke planlagt noe møtet mellom Vladimir Putin og Zelenskyj for å forhandle om en fredsavtale.

– Putin er klar til å møte Zelenskyj når dagsordenen er klar for et toppmøte, men denne dagsordenen er ikke klar i det hele tatt.

