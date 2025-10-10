Lavere prisvekst enn ventet

Prisveksten i september økte med 0,1 prosentpoeng fra august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Tross prisfall på matvarer den siste måneden trekker matvareprisene tolvmånedersveksten i KPI opp fra august til september. Dette skyldes at matvareprisene falt mer fra august til september i fjor enn de gjorde på samme tid i år, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en artikkel.

Prisene på mat var 5,8 prosent høyere i september i år enn samme måned for ett år siden. Denne veksttakten er 1,1 poeng høyere enn måneden før, ifølge SSB.

– Styrker privatøkonomien

Sett bort fra energivarene og endringer i avgifter var prisveksten, kjerneinflasjonen, på 3 prosent i forrige måned.

– To ting som er hyggelig med disse tallene, er at prisstigningen, som betyr mye for folk flest, er lavere enn Norges Banks anslag. Det er med på å styrke privatøkonomien. Dette øker også muligheten for at vi også kan få et tidligere rentekutt enn det Norges Bank har skissert, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge i en epost til NTB.

Norges Bank har lagt opp til uendret rente til neste sommer.

– Det er klart at hvis denne trenden fortsetter med lavere inflasjon enn Norges Bank sitt anslag, sammen med rentekutt i Sverige, kanskje flere rentekutt i USA, og en kronekurs omtrent på linje med Norges Banks sine anslag, så kan det trekke i retning av et tidligere rentekutt, mener Knudsen.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-bank. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

– Selv om inflasjonen kom inn noe under Norges Banks prognose, holder vi fortsatt fast ved vår prognose om at det ikke blir flere rentekutt de neste to årene, skriver Sara Midtgaard, senior makrostrateg i Nordea, i en epost til NTB.

Hun mener at det er en risiko for at lønnsveksten vil overgå Norges Banks prognoser i årene som kommer, og at det dermed kan ta tid før kjerneinflasjonen kommer ned til 2 prosent.

Norske varer trekker opp

Norske varer og tjenester trekker opp prisveksten, særlig mat og drikke. Der er prisene 6 prosent høyere enn i fjor.

– Mye av det vi importerer, har lav prisvekst, og ser vi på snittet av alt vi importerer, er veksten bare 1 prosent høyere enn i fjor. Veksten for møbler og elektronikk er 1 prosent lavere enn for et år siden, skriver Knudsen.

– Lavere prisvekst enn ventet, men ikke lav, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB 1 Markets.

– Kjerneprisene steg knapt 0,2 prosent, sesongjustert. I løpet av de siste månedene har prisene steget med en underliggende rate på vel 3 prosent. Så selv om prisene steg noe mindre enn ventet i september, er prisveksten fortsatt godt over prismålet på 2 prosent, skriver Andreassen i en epost til NTB.

Matvareprisene falt

Matprisene falt i september. Det er imidlertid vanlig at matprisene faller på høsten, og fra august til september sank de med 1,2 prosent. Prisene på for eksempel lam, poteter og fisk falt den siste måneden. Dessuten økte veksttakten fra august til september, skriver SSB.

Høyere priser enn i fjor

Matvareprisene var 5,8 prosent høyere i september sammenlignet med for ett år siden. Denne veksttakten er 1,1 prosentpoeng høyere enn måneden før.

Blant matvarene som har steget mest i pris det siste året, finner vi sjokolade, kjøtt og grønnsaker.

– Ikke det vi hadde forventet



DNBs investeringsbank Carnegie ventet på forhånd at en uvanlig oppgang i matprisene ville løfte kjerneinflasjonen mer enn Norges Banks anslag på 3,2 prosent. I stedet ble det altså et lite fall i matprisene og kjerneinflasjonen (KPI-JAE) stoppet på 3,0.

Kjerneinflasjonen er prisøkningen uten endringer i prisen på energi og avgifter.

– Nedgangen i kjerneinflasjonen var ikke det vi hadde forventet. Så dette er en god nyhet for Norges Bank og gjør dem nok mer komfortable med kuttet de leverte på forrige rentemøte, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie til E24.