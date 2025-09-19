Lange køer ut av Gaza by – minst 450.000 palestinere har flyktet

Ifølge et anslag fra det israelske militæret IDF har 480.000 palestinere flyktet fra Gaza by.

Gazas sivilforsvar sier at det er 450.000 som har flyktet.

FN anslo rundt slutten av august at rundt én million mennesker fortsatt bodde i byen og omkringliggende områder.

50 år gamle Nivin Ahmed er blant dem som denne uken har flyktet sørover fra Gaza by til den sentrale byen Deir al-Balah. Sammen med henne var sju familiemedlemmer.

– Vi gikk over 15 kilometer og måtte krype av utmattelse. Min yngste sønn gråt av utmattelse, og vi byttet på tur med å dra en liten vogn med noen av våre eiendeler, sier hun til AFP.

Kraftige angrep

Israel har angrepet Gaza by med bomber og artilleriild nærmest uten stans i sitt forsøk på å ta kontroll over byen. Det skjer etter at krigen har vart i nesten to år og lagt store deler av det palestinske territoriet i ruiner. I tillegg har FN erklært hungersnød i deler av området.

Minst 22 er drept i israelske angrep i løpet fredagen, ifølge tall nyhetsbyrået AFP har innhentet fra sykehus i Gaza-området. Blant dem elleve i Gaza by.

– Livet vårt er ikke lenger noe annet enn eksplosjoner og fare, sier 35 år gamle Sami Baroud til AFP. Han forteller om ustanselig og voldsom bombing.

Fluktvei stengt

Fredag kunngjorde IDFs arabiske talsperson at fluktruten sørover langs Salah al-Din-veien var stengt, og at eneste vei sørover er via kystveien al-Rashid.

Palestinere forsøker å få tak i mat i i Khan Younis sør på Gazastripen. Stadig flere palestinerne flykter sørover fra Gaza by som følge av den israelske offensiven i Gaza by. Foto: Jehad Alshrafi / AP /NTB

– IDF vil fortsette å operere med en kraft uten sidestykke mot Hamas og andre terrororganisasjoner. Benytt muligheten til å bli med de tusener av innbyggere som har dratt sør til det humanitære området, skriver IDF-talsmann Avichay Adraee på X.

Det israelske militæret har bedt folk dra til et «humanitært område» i det sørlige kystområdet Al-Mawasi, der de sier det finnes nødhjelp medisinsk hjelp og humanitær infrastruktur.

Flukten fra Gaza by fortsetter. Bildet ble tatt torsdag. Foto: Abdel Kareem Hana/AP /NTB

Israel erklærte området som trygt tidlig i krigen, men har siden da gjennomført angrep i området flere ganger. Ifølge Israel er det Hamas som har vært målet for disse angrepene.

Navnelister fra sykehusene på Gazastripen har vist at flertallet av ofrene er barn og kvinner.

– For svak til å dra

Det er fullt kaos i trafikken sørover, viser bilder fra nyhetsbyrået AP.

Mona Abdel Karim (36) sier hun ikke greide å skaffe transport sørover og at hun har sovet med familien i to dager på al-Rashid-veien i påvente av sjåfør.

– Det føles som jeg skal eksplodere. Vi kan ikke gå til fots. Min ektemanns foreldre er gamle og syke, og barna er for svake til å gå, sier hun.

AFPs bilder fra al-Rashid torsdag viser lange køer av palestinere som drar sørover til fots eller i kjøretøy med høye tårn av eiendeler.

Vurderer anerkjennelse

Utviklingen skjer samtidig som flere vestlige land, deriblant Frankrike og Storbritannia, planlegger å anerkjenne en palestinsk stat under FNs hovedforsamling i New York neste uke.

Torsdag ble et forslag om en våpenhvileresolusjon i FNs sikkerhetsråd igjen nedstemt med USAs veto.

En granskningskommisjon fra FN har konkludert med at Israel er ansvarlige for folkemord i området, en rapport Israel kaller forvridd og falsk.