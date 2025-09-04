Dette bekrefter de lokale myndighetene ifølge Sky News , men de gir ikke noen opplysninger om nasjonaliteten til de omkomne.

Minst 15 mennesker døde og minst 20 ble skadet i ulykken som skjedde like etter klokken 18 lokal tid. Tilstanden skal være kritisk for flere av de skadede.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Øyenvitner har fortalt til lokale medier at trikken suste nedover bakken uten kontroll. Et vitne sa at trikken veltet og traff en mann som gikk på fortauet. Trikken krasjet til slutt inn i en bygning.

Elevator da Gloria, som går mellom Restauradores og Principe Real, er en av flere kabeltrikker som går i Lisboa sentrum. Banen ble satt i drift i 1885 og ble elektrifisert i 1915.

Kabeltrikkene er spesielt populære blant turister, men brukes også av lokale for å ta seg rundt i Lisboas bratte gater. Kabeltrikken har plass til rundt 40 mennesker, med både stå- og sitteplasser.

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet opplyste til NTB onsdag kveld at de så langt ikke har informasjon om at nordmenn har vært involvert i ulykken.