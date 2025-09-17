Lærerne fikk aldri vite at Tamimas antatte drapsmann kunne være en «tikkende bombe» 

Tente lys og blomster utenfor huset på Kampen hvor Tamima Nibras Juhar (34) ble drept mens hun var på jobb i en bolig der den nå draps- og terrorsiktede 18-åringen bodde mens han var elev i Osloskolen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Dagsavisen har snakket med en rekke kilder som på ulike måter bekrefter at lærerne på skolen der drapssiktede Djordje Wilms var elev i fjor, aldri fikk informasjon om guttens alvorlige voldsutøvelse og høyreekstreme ytringer.

Natt til søndag 24. august ble 34 år gamle Tamima Nibras Juhar brutalt knivdrept mens hun var alene på jobb i et botreningstilbud på Kampen i Oslo.

Kort tid etter siktet politiet 18 år gamle Djordje Wilms for drapet de mener var politisk motivert og utført med terrorhensikt. Ifølge politiet skal Wilms ha uttrykt ønske om å skade flere personer for å skape frykt.