Kvinner har liten tiltro til Listhaug som statsminister

Kvinner har liten tiltro til Sylvi Listhaug (Frp) som statsminister. 45 prosent tror hun vil gjøre en dårlig jobb. 

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug.

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
I partibarometeret for august, gjort av Opinion for Fri Fagbevegelse var dette et av tilleggsspørsmålene:

«Uavhengig av ditt politiske ståsted, tror du Sylvi Listhaug vil gjøre en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? 

Flest kvinner er negative

