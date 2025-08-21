Kvinner har liten tiltro til Listhaug som statsminister
Kvinner har liten tiltro til Sylvi Listhaug (Frp) som statsminister. 45 prosent tror hun vil gjøre en dårlig jobb.
Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug.
FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB
Innenriks
I partibarometeret for august, gjort av Opinion for Fri Fagbevegelse var dette et av tilleggsspørsmålene:
«Uavhengig av ditt politiske ståsted, tror du Sylvi Listhaug vil gjøre en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?
Flest kvinner er negative