En kvinne ble drept på Kampen i Oslo natt til søndag. Terje Bendiksby / NTB

Det bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse søndag morgen.

Den 18 år gamle mannen var en beboer ved institusjonen. Han var ikke på adressen da politiet kom dit, men ble senere pågrepet i Oslo sentrum, sier Metlid.

– Han er nå siktet for drap, fortalte politiinspektøren.

– Det er et veldig alvorlig, brutalt drap og vi gjør det vi kan for å finne så mange svar som mulig, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til Dagbladet.

Varslet av nabo

Hun forklarer at politiet ikke har hatt veldig mye kontakt med mannen tidligere, men at de har kjennskap til ham fra før. Politiinspektøren beskriver åstedet som en «mindre barnevernsinstitusjon».

Den drepte kvinnen i midten av 30-årene var hardt skadet da politiet kom til åstedet, og livet hennes sto ikke til å redde. Metlid sier at de ble kontaktet av en av naboene til institusjonen.

Til VG forteller Metlid at de undersøker flere mulige hypoteser, men at de nå tror det kun var den siktede mannen og den drepte kvinnen som var involvert i hendelsen.

– Per nå ser det ikke ut som det er noen andre involvert, men nå skal siktede få lov å forklare seg.

Ikke tatt stilling til straffskyld

Varselet om hendelsen nådde politiet klokken 1.13 i natt, og de rykket da ut til adressen på Kampen. Siden har det vært politi på plass og kriminalteknikere har etterforsket på adressen. Ifølge politiinspektøren kommer etterforskningsarbeidet til å fortsette på adressen utover dagen.

Petter Mandt er oppnevnt som mannens forsvarer. Ifølge politiinspektør Metlid har ikke mannen tatt stilling til spørsmålet om straffskyld ennå.

– Jeg har hatt en kort prat med ham, men han har ikke avgitt noen forklaring ennå, sier forsvarer Petter Mandt til NTB.

– Tragisk

Drapet ryster justisminister Astri Aas-Hansen (Ap).

– Slike hendelser skal ikke skje i dette landet, sier hun i en uttalelse.

– Det er tragisk å lese at en ansatt i barnevernet er funnet død på jobb.

Drapet skjedde på en privat institusjon. Justisministeren er opptatt av at folk ikke skal føle seg utrygge på jobb.

– Uansett årsak skal folk i Norge være trygge på jobb, i nabolaget eller i hjemmet. Jeg er informert om at politiet jobber for fullt med saken, sier hun.

Fellesorganisasjonen: Dypt preget av forferdelig hendelse

Fellesorganisasjonen, som er fagforening for mange ansatte i barnevernet, reagerer med forferdelse på nyheten .

– Vi er dypt preget av den forferdelige hendelsen på barnevernsinstitusjonen i Oslo. Våre tanker går til familien, kollegaene og alle berørte. Det skal aldri være livsfarlig å gå på jobb for å hjelpe andre, sier leder Marianne Solberg i en uttalelse.

Hun understreker at man foreløpig vet lite om saken, men sier man må stille spørsmålet om hvordan noe slikt kunne skje.

– Alle skal være trygge på jobb. Dette preger oss alle, sier hun.

