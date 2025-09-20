Kvinnelig ambulansearbeider i Sverige drept på jobb – mann pågrepet for drap
En ambulansearbeider døde av skadene hun fikk etter et overfall i Nordanstig i Sverige lørdag. En mann er pågrepet i saken.
Verden
Den 25 år gamle mannen er siktet for drap og ble pågrepet i en bolig i nærheten av åstedet.
– Mannen ble pågrepet etter avhør ved 19-tiden, siktet for drap, opplyser svensk påtalemyndighet i en pressemelding.
Overfallet skjedde i Nordanstig kommune, omtrent 35 mil nord for Stockholm. Det ble brukt en skarp gjenstand under overfallet, som ble meldt klokken 11.30 lørdag, ifølge politiet.
Politiet rykket ut til stedet med store ressurser, og beboere i området ble bedt om å holde seg innendørs.
– Boligen er sperret av for tekniske undersøkelser. Vi jobber med ulike etterforskningstiltak for å sikre spor, sier politiets pressetalsperson, Maria Hall.
Sveriges helseminister, Elisabet Lann, sier til det svenske nyhetsbyrået TT at hun og regjeringen følger sakens utvikling nøye.
– Jeg har fått med meg den tragiske nyheten om at en ambulansearbeider har mistet livet i tjeneste. Mine tanker går først og fremst til pårørende og kolleger, sier Lann.
Senere lørdag kveld ble det meldt om høye smell i bydelen Ektorp i Norrköping, 16 mil sørøst for Stockholm. En person ble funnet utendørs og brakt til sykehus med svært alvorlige skader. Store politiressurser jobber i området, men ingen er pågrepet i denne saken. Politiet mistenker at det dreier seg om en skyteepisode.