Kvinneandelen på Stortinget går ned

Marie Sneve Martinussen og Kirsti Bergstø under partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag. Annika Byrde / NTB

70 kvinner og 99 menn så natt til tirsdag ut til å få plass i den nye nasjonalforsamlingen, men det hersker fortsatt usikkerhet om noen utsatte mandater for flere partier.

Kvinneandelen trekkes i stor grad ned av at hele 75 prosent av Fremskrittspartiets rekordstore gruppe vil være menn. Bare 12 av de 48 representantene er kvinner.

På motsatt side vil nesten hele SVs nye stortingsgruppe bestå av kvinner. Lars Haltbrekken ser ut til å bli eneste mann i den ni personer store SV-gruppen.