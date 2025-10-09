Kvinne erkjenner ikke straffskyld etter knivstikking ved lekeplass i Oslo

Hendelsen fant sted ved en lekeplass på Enerhaugen i Oslo onsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om saken klokka 16.50. Jonas Been Henriksen / NTB

– Hun erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer Helene Elness til NTB.

Kvinnen i 50-årene ble avhørt av politiet torsdag ettermiddag.

Hendelsen fant sted ved en lekeplass på Enerhaugen i Oslo onsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om saken klokka 16.50.

Ifølge Elness knytter kvinnen seg til hendelsen.

Annonse

– Hun er siktet for drapsforsøk og kroppsskade, men hun har ikke hatt forsett om det, sier hun.

Innsatslederen på stedet opplyste etter hendelsen at det var barnet som var mest alvorlig skadet, og to voksne som hadde litt lettere skader. Ingen skal være kritisk skadet. Elness bekrefter at kvinnen ikke hadde noen relasjon til de fornærmede.

Politiadvokat Kamilla Sandvik Forsdahl sier til TV 2 at den siktede kvinnen ikke er kjent for politiet fra før.

– Når det gjelder motiv for handlingen, er det for tidlig i etterforskningen til å si noe om det, men vi håper å få mer klarhet i det etter avhør, sier Forsdahl til TV 2.

Annonse

Politiet jobber videre med å innhente informasjon fra vitner og kartlegger hendelsesforløpet, sier politiadvokaten.

Politiet gjorde tekniske undersøkelser på Enerhaugen onsdag ettermiddag. Jonas Been Henriksen / NTB