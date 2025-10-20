Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Nå er det 80 prosent kutt i bevilgninger på statsbudsjettet til innsats for kjernefysisk nedrustning, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen til Dagsavisen.

– Kuttene skjer både i regjeringens eget og sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid for å opplyse om risiko knyttet til kjernefysisk avskrekking og de humanitære konsekvensene av det. Det må jo bety at regjeringen mener at kunnskapen er god nok og at faren er så liten at dette er uvesentlig å informere om? spør Johansen sarkastisk, og legger til: