Kronprinsparet planlegger offisielt program under Høiby-rettssaken

Tiltalen mot Marius Borg Høiby ønsket ikke kronprinsparet å svare på spørsmål om da de møtte pressen. Kronprinsparet er denne uka i Hallingdal på fylkestur, og onsdag ettermiddag var det tid for spørsmål fra pressen utenfor kulturhuset i Ål.

Kronprinsparet fikk flere spørsmål om den kommende rettssaken mot prinsessens sønn på pressetreffet: om hvordan de har det og om de vil være til stede i retten under rettssaken. Men paret ville ikke svare på dette.

I det som kan bli en fem uker lang rettssak i februar og mars 2026, skal påtalemyndigheten føre 53 vitner mot Marius Borg Høiby, som er tiltalt for 32 forhold, blant annet fire voldtekter. Høiby nekter straffskyld for samtlige av de mest alvorlige punktene i tiltalen.

På spørsmål om de ville fortsette å ha offisielt program mens rettssaken varer, svarte kronprins Haakon:

– Vi kommer nok til å fortsette å ha offisielt program, også i den perioden.

Rehabilitering i Norge

Kongehuset varslet i forrige uke at kronprinsesse Mette-Marit skal på lungerehabilitering i oktober. Fylkesturen er hennes siste offisielle oppdrag før oppholdet.

Men kronprinsessen ville ikke snakke om hvordan egen helsesituasjon påvirker Hallingdal-turen.

– Vi skal ikke gå veldig inn på det, men det er veldig hyggelig å være her, og jeg er veldig takknemlig for muligheten, sa kronprinsessen til NTB.

Hun ønsket heller ikke å gå inn i detaljer om behandlingen hun skal få for lungefibrose framover.

– Jeg trenger litt mer støtte enn jeg har gjort før, derfor skal jeg inn på lungerehabilitering, svarte hun på spørsmål fra pressen.

Hun ville ikke si hvor behandlingen foregår, men sa at det skal skje i Norge, og at hun under deler av den skal være hjemme.

– Jeg tror det er fint og nødvendig at kronprinsessen får litt oppfølging og også dette oppholdet for rehabilitering. Og så må det tas litt hensyn til det i det daglige også, la kronprinsen til.

– Gledet oss

Tirsdag besøkte kronprinsparet Gol og Hemsedal. Onsdag formiddag var de i Ål – og det ble siste stopp for kronprinsessen.

Reisen for kronprinsens del går videre til Geilo, og så til Nesbyen og Flå torsdag.

Under talen hun holdt på Gol tirsdag, beklaget kronprinsesse Mette-Marit at hun var tungpustet. Men onsdag ga hun inntrykk for at hun hadde storkost seg på fylkesturen.

– Det er så utrolig fint å være her. Vi har gledet oss sånn til dette besøket og til å komme ut og møte så mange skjønne folk. Det har vært mange rørende møter, sa hun.

– Som plommen i egget

Kronprinsparet ble også spurt om hvordan det er å ha datteren, prinsesse Ingrid Alexandra, på andre siden av verden. Det spørsmålet fikk begge to til å lyse opp.

– Jeg tror hun har det så fint, hun har det så fint med studiene sine. Og så får hun jo mulighet til å drive med så mange andre ting hun liker godt. Jeg tror hun har det som plommen i egget, sa kronprinsessen.

Prinsesse Ingrid Alexandra startet i august på en bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney i Australia.

– Det er klart vi savner henne. Vi gleder oss veldig til hun kommer hjem til jul, la kronprinsessen til.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt med hest og kjerre sammen med ordfører i Ål, Jørund Li, under besøket i Ål. Ole Berg-Rusten / NTB

Kronprinsesse Mette-Marit på TID Kafè i Ål under fylkesturen. Ole Berg-Rusten / NTB

Kronprinsparet ble møtt med strålende sol i Ål onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fikk blomster av Even Liahagen (92) i Ål. Ole Berg-Rusten / NTB