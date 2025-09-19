Kronprinsessen om lungerehabiliteringen:

Kronprinsesse Mette-Marit er til stede under foredraget «Frida Hansen og transparentvev», som holdes av den amerikanske veveren Robbie LaFleur i Collettgården på Norsk Folkemuseum fredag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg burde egentlig ha gjort det for en stund siden. Men så er det sånn at det passer nå. Jeg trenger litt mer hjelp enn før til å leve med lungefibrose, sa kronprinsessen da hun møtte pressen under et arrangement på Norsk Folkemuseum fredag ettermiddag.

Hun sier hun ser fram til å bli kjent med andre som har den samme lungesykdommen.

– Og det å få bedre kontroll på hvordan jeg skal håndtere hverdagen med å være kronisk syk.

Kronprinsessen gjenopptar etter planen sitt offisielle arbeid i november. Rehabiliteringsoppholdet skjer i Norge, men Slottet har ikke villet si hvor.

I oktober 2018 ble det kjent at kronprinsessen lider av en sjelden variant av kronisk lungefibrose. I mars i år ble det opplyst at sykdommen hadde utviklet seg.