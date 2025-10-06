Kronprinsen på plass i USA – møtt med lefser og norske flagg

Kronprinsen innledet mandag et fire dagers langt besøk i USA, og begynte med å besøke den vesle byen Decorah i Iowa.

Byen er pyntet med norske flagg i forbindelse med besøket, og inne i sentrum serverer lokale kafeer norske spesialiteter som lefse, kringle og rømmegrøt.

Decorah ble et samlingspunkt for immigrerte nordmenn på 1850-tallet, og det var også her kongeparet innledet sitt USA-besøk for snart 15 år siden.

Møtt med norske flagg

Annonse

Kronprinsen startet besøket sitt på museet Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, som har en stor samling av norske gjenstander og et lite folkemuseum.

Der ble kronprins Haakon tatt imot av lokale med norske flagg, flere av dem kledd i bunad.

Det er en stor delegasjon som reiser med kronprinsen. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) er med fra regjeringen.

Besøket fortsetter i Minneapolis på tirsdag og onsdag, og New York på torsdag.

Annonse

Utvandringsjubileeum

Et bakteppe for reisen er 200-årsjubileet for den norske masseutvandringen til USA.

I New York tar kronprinsen imot den norske seilskuta Restauration, som seilte fra Stavanger 4. juli i sommer med hele kongefamilien til stede.

Skuta er en kopi av den originale Restauration som forlot Stavanger med 52 passasjerer i 1825. Dette regnes som starten på den norske masseutvandringen til USA. Fram til 1920-tallet reiste rundt 800.000 nordmenn over «dammen».

Annonse

Skipet seiler inn 9. oktober (som er Leif Erikson Day) til pier 16 på Manhattan i New York. Her blir det fanfarer og skipsklokkeklang for å hilse skipet.

Kronprins Haakon vinker til tilskuere utenfor porten til Vesterheim-museet. Lise Åserud / NTB

Vesterheim er et norsk-amerikansk museum som forteller om de norske immigrantene til USA. Lise Åserud / NTB

En kafé i Decorah i Iowa kalt «Lefse Lodge Kafe» serverer norske retter. Kronprins Haakon besøker mandag den vesle byen. Lise Åserud / NTB

Hunden Petunia iført en genser med et norsk flagg i forbindelse med det kongelige besøket i Decorah. Lise Åserud / NTB

Folk i downtown Decorah. Kronprins Haakon besøker den vesle byen i forbindelse med besøket hans til USA. Lise Åserud / NTB

En bokhandel i Decorah ønsker kronprins Haakon velkommen til byen. Lise Åserud / NTB

En kafé i Decorah i Iowa kalt «Lefse Lodge Kafe» serverer norske retter. Lise Åserud / NTB

Skipet Restauration reiste fra Stavanger 4. juli. På torsdag ankommer det Manhattan og markerer 200-årsjubileet for utvandringen til Amerika. Fredrik Varfjell / NTB