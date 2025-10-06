Kronprinsen på plass i USA – møtt med lefser og norske flagg
Norskamerikanere har pyntet gatene i byen Decorah i forbindelse med kronprins Haakons besøk. Selv stiller han festkledd i bunad.
Verden
Kronprinsen innledet mandag et fire dagers langt besøk i USA, og begynte med å besøke den vesle byen Decorah i Iowa.
Byen er pyntet med norske flagg i forbindelse med besøket, og inne i sentrum serverer lokale kafeer norske spesialiteter som lefse, kringle og rømmegrøt.
Decorah ble et samlingspunkt for immigrerte nordmenn på 1850-tallet, og det var også her kongeparet innledet sitt USA-besøk for snart 15 år siden.
Møtt med norske flagg
Kronprinsen startet besøket sitt på museet Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, som har en stor samling av norske gjenstander og et lite folkemuseum.
Der ble kronprins Haakon tatt imot av lokale med norske flagg, flere av dem kledd i bunad.
Det er en stor delegasjon som reiser med kronprinsen. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) er med fra regjeringen.
Besøket fortsetter i Minneapolis på tirsdag og onsdag, og New York på torsdag.
Utvandringsjubileeum
Et bakteppe for reisen er 200-årsjubileet for den norske masseutvandringen til USA.
I New York tar kronprinsen imot den norske seilskuta Restauration, som seilte fra Stavanger 4. juli i sommer med hele kongefamilien til stede.
Skuta er en kopi av den originale Restauration som forlot Stavanger med 52 passasjerer i 1825. Dette regnes som starten på den norske masseutvandringen til USA. Fram til 1920-tallet reiste rundt 800.000 nordmenn over «dammen».
Skipet seiler inn 9. oktober (som er Leif Erikson Day) til pier 16 på Manhattan i New York. Her blir det fanfarer og skipsklokkeklang for å hilse skipet.