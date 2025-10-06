Kronprinsen på plass i USA – møtt med lefser og norske flagg

Norskamerikanere har pyntet gatene i byen Decorah i forbindelse med kronprins Haakons besøk. Selv stiller han festkledd i bunad.

Kronprins Haakon vinker til tilskuere inne på museet Vesterheim.

NTB-Marius Helge Larsen
Publisert
Lesetid: 1 min

Kronprinsen innledet mandag et fire dagers langt besøk i USA, og begynte med å besøke den vesle byen Decorah i Iowa.

Byen er pyntet med norske flagg i forbindelse med besøket, og inne i sentrum serverer lokale kafeer norske spesialiteter som lefse, kringle og rømmegrøt.

Decorah ble et samlingspunkt for immigrerte nordmenn på 1850-tallet, og det var også her kongeparet innledet sitt USA-besøk for snart 15 år siden.

Møtt med norske flagg

Kronprinsen startet besøket sitt på museet Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, som har en stor samling av norske gjenstander og et lite folkemuseum.

Der ble kronprins Haakon tatt imot av lokale med norske flagg, flere av dem kledd i bunad.

Det er en stor delegasjon som reiser med kronprinsen. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) er med fra regjeringen.

Besøket fortsetter i Minneapolis på tirsdag og onsdag, og New York på torsdag.

Utvandringsjubileeum

Et bakteppe for reisen er 200-årsjubileet for den norske masseutvandringen til USA.

I New York tar kronprinsen imot den norske seilskuta Restauration, som seilte fra Stavanger 4. juli i sommer med hele kongefamilien til stede.

Skuta er en kopi av den originale Restauration som forlot Stavanger med 52 passasjerer i 1825. Dette regnes som starten på den norske masseutvandringen til USA. Fram til 1920-tallet reiste rundt 800.000 nordmenn over «dammen».

Skipet seiler inn 9. oktober (som er Leif Erikson Day) til pier 16 på Manhattan i New York. Her blir det fanfarer og skipsklokkeklang for å hilse skipet.

Kronprins Haakon vinker til tilskuere utenfor porten til Vesterheim-museet.
Vesterheim er et norsk-amerikansk museum som forteller om de norske immigrantene til USA.
En kafé i Decorah i Iowa kalt «Lefse Lodge Kafe» serverer norske retter. Kronprins Haakon besøker mandag den vesle byen.
Hunden Petunia iført en genser med et norsk flagg i forbindelse med det kongelige besøket i Decorah.
Folk i downtown Decorah. Kronprins Haakon besøker den vesle byen i forbindelse med besøket hans til USA.
En bokhandel i Decorah ønsker kronprins Haakon velkommen til byen.
En kafé i Decorah i Iowa kalt «Lefse Lodge Kafe» serverer norske retter.
Skipet Restauration reiste fra Stavanger 4. juli. På torsdag ankommer det Manhattan og markerer 200-årsjubileet for utvandringen til Amerika.
Hele kongefamilien var på plass i Stavanger for å ta farvel med skipet Restauration da det seilte til Amerika i sommer. Torsdag tar kronprinsen imot skipet i New York.
