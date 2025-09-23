Kronprinsen om «Rebel Royals»: – Ønsker et tydeligere skille

– Jeg har sett den. Jeg skal la være å bedømme den, men jeg syns jo at den ikke skiller godt nok mellom Kongehusets virksomhet og den kommersielle siden av Märtha Louise og Durek Verretts virksomhet, sier han til pressen i Hemsedal tirsdag.

Paret besøker denne uka seks kommuner i Hallingdal.

Dokumentaren om Märtha Louise og Durek Verrett kom i forrige uke og har vakt sterke reaksjoner, både her hjemme og internasjonalt.

Slottet har sagt at parets involvering i dokumentaren er et brudd på avtalen deres med kongehuset.

I en uttalelse fra Märtha Louise og Durek Verrett heter det at de erkjenner alvoret i situasjonen og viktigheten av å ivareta integriteten i denne avtalen, men at også de har rett til å fortelle sin historie.

I gang med samtaler med Märtha og Durek

Kronprinsen sier at de allerede er i gang med samtaler med Märtha Louise og Verrett.

– Vi har begynt å snakke sammen og får fortsette den samtalen, sier han.

Om innholdet i samtalene, sier han:

– Det vi har vært opptatt av i disse samtalene, er at vi skal opptre ryddig og ansvarlig, og prøve å både lytte, men også si vår mening.

– Så er det fint at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har kommet med en uttalelse hvor de sier at de ønsker også å styrke integriteten til avtalen, leger han til.

Glad for støtte til kongeparet

På spørsmål om det er fare for at autoriteten til kronprinsen og kongen blir svekket av at avtalen mellom Märtha Louise og kongehuset brytes, svarer han:

– Det peker du på litt av utfordringen, men det er ikke noe godt alternativ. Vi må prøve å finne ut av det.

Han sier at han har lagt merke til at mange har sagt mye pent om kongeparet i kjølvannet av dokumentaren.

– Jeg syns jo det er hyggelig at de får støtte, sier han.

Svarer på rasisme-påstand

Blant Durek Verretts anklager mot kongefamilien i dokumentaren er at de har hatt en manglende forståelse for rasisme.

– Jeg vil si dette: Jeg tror ikke at de ikke visste at rasisme fantes, men jeg tror ikke de forsto hvordan det påvirket meg, har Verrett uttalt i en video på Instagram.

Kronprinsen fikk også spørsmål om dette.

– Jeg tenker at i Norge har vi også utfordringer med rasisme, og dessverre er det mange i Norge som opplever rasisme. Jeg kan ikke selv fullt ut forstå hvordan det oppleves, men jeg kan snakke med dem som har opplevd det, bruke empatien min, og følge med i nyhetsbildet. Det er å prøve å få bukt med problemet, sier kronprinsen.

I tillegg til dokumentaren står kongefamilien også i den krevende saken rundt Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby, og Mette-Marit har også utfordringer rundt egen helse.

– Med meg går det helt greit, sier kronprinsen på spørsmål fra NTB om hvordan det går med kronprinsfamilien i lys av dette.