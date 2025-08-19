Kronprinsen om Høiby-tiltalen: – Utfordrende og vanskelig

Kronprins Haakon sier tiltalen mot Marius Borg Høiby er utfordrende og vanskelig for alle de involverte. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Etter å ha åpnet havbrukskonferansen Aqua Nor i Trondheim tirsdag, stanset han opp for å gi en kort uttalelse til pressen.

– Nå er det avklart hva tiltalen blir. Nå skal dette gå videre i domstolen, som skal avgjøre hvordan dette blir til slutt, sa han til pressekorpset.

Når han ble spurt om hvordan det hele har påvirket kronprinsfamilien, svarte han:

– Vi fortsetter å løse de oppgavene som vi har, på best mulig måte. Det er det vi har fokus på.

– Alle de involverte i den saken her synes nok dette er utfordrende og vanskelig, sa han.

Omfattende tiltale

Høiby ble mandag tiltalt for fire voldtekter og en rekke andre alvorlige forhold, blant annet mishandling i nære relasjoner.

Totalt har tiltalen 32 punkter, og Høiby nekter straffskyld for alle de mest alvorlige punktene.

Saken sprakk 4. august i fjor, da kronprinsessens eldste sønn ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner.

Kongefamilien

Da statsadvokat Sturla Henriksbø la fram tiltalebeslutningen på en pressekonferanse mandag, tok han opp det at Høiby er en del av kongefamilien.

– For påtalemyndigheten er det viktig at det skal være likhet for loven. Det at Marius Borg Høiby er en del av kongefamilien, skal selvfølgelig ikke gjøre at han blir behandlet mildere eller strengere enn om tilsvarende forhold var begått av andre, sa han.

– Hvem han er i familie med, får selvfølgelig betydning for medieinteressen rundt saken, men skal ikke ha noen betydning for tiltalespørsmålet eller hvilken straff som venter ham dersom han blir funnet skyldig, sa statsadvokaten.

– Beintøft

Kronprinsesse Mette-Marit fyller tirsdag 52 år. Slottet har opplyst at fødselsdagen markeres privat.

Kronprins Haakon klippet snor under åpningen av Aqua Nor tirsdag formiddag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Kronprinsessen har ikke noe offisielt program på bursdagen, men neste uke skal hun etter planen være med på en storstilt fest i Bergen.

Kronprinsfamilien har tidligere vært åpne om at det siste året har vært svært krevende, blant annet i programmet «Året med kongefamilien» på NRK i romjulen.

– Det har vært beintøft, det er ikke annet å si. Det har vært skikkelig tøft for oss og for alle, tror jeg, sa kronprinsessen.

Pågrepet flere ganger

Flere forhold i saken ble henlagt, blant annet saken mot tidligere samboer Juliane Snekkestad. De ulike henleggelsene ble begrunnet med enten mangel på bevis eller på grunn av foreldelse.

Høiby har vært pågrepet flere ganger det siste året. Første gang var 4. august i fjor, da han ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner. Han ble senere pågrepet to ganger til, sist 18. november i nærheten av Skaugum.

Statsadvokaten understreket mandag at vilkårene for å pågripe Høiby i forbindelse med tiltalen ikke er oppfylt, men at dette kan endre seg ved ytterligere alvorlige lovbrudd.