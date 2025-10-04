Kritisk togfeil rettet – togene begynner å gå igjen

Alle tog i hele landet måtte lørdag kveld stoppe på nærmeste stasjon på grunn av feil på flere kritiske systemer. Like etter klokken 19 var feilen rettet.

Alle tog blir stoppet til plattform på første stasjon, melder Vy.
Togene har nå begynt å gå igjen.

NTB
– Feil på flere kritiske systemer hos Bane Nor. Alle tog blir stoppet til plattform på første stasjon, skrev Vy , som først meldte om situasjonen.

Bane Nor sendte etter en kort stund ut feilmelding på sine nettsider :

«Det er full stans i trafikken i hele landet pga. feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Togene må stå stille til situasjonen er avklart. Det kan ta tid. Det er også feil på informasjonssystemene.»

– Det er feil på kommunikasjonen mellom togledersentralen og togene. Dette skyldes problemet med strømforsyningen og strømbrudd. Reservestrømmen er brukt opp, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

– Feilen er rettet, strømmen er tilbake, sier Nordli til NTB klokken 19.14.

Togene begynner å gå igjen, men reisende må være forberedt på forsinkelser.

