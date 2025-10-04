Kritisk togfeil rettet – togene begynner å gå igjen

Togene har nå begynt å gå igjen. Foto: Jonas Bucher

– Feil på flere kritiske systemer hos Bane Nor. Alle tog blir stoppet til plattform på første stasjon, skrev Vy , som først meldte om situasjonen.

Bane Nor sendte etter en kort stund ut feilmelding på sine nettsider :

«Det er full stans i trafikken i hele landet pga. feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Togene må stå stille til situasjonen er avklart. Det kan ta tid. Det er også feil på informasjonssystemene.»

– Det er feil på kommunikasjonen mellom togledersentralen og togene. Dette skyldes problemet med strømforsyningen og strømbrudd. Reservestrømmen er brukt opp, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Annonse

– Feilen er rettet, strømmen er tilbake, sier Nordli til NTB klokken 19.14.

Togene begynner å gå igjen, men reisende må være forberedt på forsinkelser.