Kritisk togfeil rettet – togene begynner å gå igjen
Alle tog i hele landet måtte lørdag kveld stoppe på nærmeste stasjon på grunn av feil på flere kritiske systemer. Like etter klokken 19 var feilen rettet.
– Feil på flere kritiske systemer hos Bane Nor. Alle tog blir stoppet til plattform på første stasjon, skrev Vy , som først meldte om situasjonen.
Bane Nor sendte etter en kort stund ut feilmelding på sine nettsider :
«Det er full stans i trafikken i hele landet pga. feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Togene må stå stille til situasjonen er avklart. Det kan ta tid. Det er også feil på informasjonssystemene.»
– Det er feil på kommunikasjonen mellom togledersentralen og togene. Dette skyldes problemet med strømforsyningen og strømbrudd. Reservestrømmen er brukt opp, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.
– Feilen er rettet, strømmen er tilbake, sier Nordli til NTB klokken 19.14.
Togene begynner å gå igjen, men reisende må være forberedt på forsinkelser.