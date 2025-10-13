Kristjánsson varsler pragmatisk Rødt: – Kan ikke diktere hele budsjettet

Mímir Kristjánsson (Rødt) er fersk finanspolitisk talsperson for Rødt og skal lede budsjettforhandlingene for partiet. Amanda Pedersen Giske / NTB

– Vi skjønner at vi har fått 5 prosent av stemmene. Så vi kan ikke diktere hele statsbudsjettet, det er vi innforstått med, sier Kristjánsson til NTB.

På onsdag legger Støre-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Deretter venter trolig en skikkelig dragkamp mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG for å få landet budsjettet før jul.

– Jeg kan bare innrømme at dette er veldig nytt for oss. Vi føler oss litt fram her. Rødt er det mest radikale partiet av de fem, men for oss blir det viktig å være pragmatisk, fortsetter Kristjánsson.

Avviser kaos-scenario

Annonse

Aldri før har så mange partier vært med på å forhandle, og opposisjonen på Stortinget har allerede spådd kaos og utvannet politikk.

Kristjánsson er fersk finanspolitisk talsperson for Rødt og skal lede forhandlingene for partiet.

Han innrømmer at det vil bli mye spill for galleriet og tøffe kamper, men mener dommedagsprofetiene om tuttifrutti-samarbeidet er overdrevne.

– Jeg oppfatter at det er ganske god stemning mellom partiene, og at det er godt grunnlag for samarbeid.

Annonse

– Hvordan er stemningen i Rødts stortingsgruppe?

– Vi gjorde vårt beste valg noensinne, og høyresiden vant ikke makta. Så stemningen er uforskammet god.

Tenner og penger

MDGs finanspolitiske talsperson Ingrid Liland sa til NTB forrige uke at utfasingsplan for oljen og kollektivkort på 500 kroner blir deres hovedkrav i forhandlingene.

Annonse

For Rødt blir tannhelsereform og bedre kår for minstepensjonister de to viktigste sakene.

– Alle fem er for å gjøre noe med tannhelse. Det står i alle disse partienes programmer, sier Kristjánsson.

Han peker også på behovet for å øke de laveste pensjonene og trygdene, samt øke fribeløpet for uføre og kutte skatter for folk med lave inntekter.

– Selv om de tingene vi kanskje er mest opptatt av, så er vi åpne for å høre på andre forslag til reformer som styrker velferden.

Annonse

Vil samle flokken

Kristjánsson sier han ønsker å spille en samlende rolle i forhandlingene og mener Rødts hovedsaker ikke er kontroversielle for de andre partiene.

– Jeg tror at vi har mer til felles enn det mange later som.

Han viser til at partiene allerede har samarbeidet godt i Stortinget og i mange kommuner.

Annonse

– Det er ikke så mange som vet det, men Senterpartiet og MDG er de to partiene som samarbeider oftest i Kommune-Norge, selv om de er veldig ulike politisk.

Han erkjenner samtidig at det vil være uenigheter, særlig om oljepolitikk mellom MDG og Sp, og om skattepolitikk mellom Rødt, SV og Ap.

– Suppe i sentrum

Kristjánsson mener tuttifrutti-samarbeidet må lykkes på to måter for å hindre at høyresiden vinner neste valg.

Annonse

– For det første må det holde ut hele perioden, slik at ikke Ap må lage budsjetter med høyrepartiene.

– Det andre er at hvis vi ikke klarer å gjøre at vanlige folk og folk med dårlige råd sitter igjen med mer penger de neste årene, så kommer Frp til å vinne om fire år, konstaterer Kristjánsson.

Han viser til hvordan høyrepopulistiske partier har vunnet fram andre steder i Europa når det blir «suppe i sentrum og ingenting skjer».

– Denne koalisjonen er nødt til å levere noe som folk merker, og som gjør at Norge blir et mer rettferdig samfunn.

Partilederne i det såkalte tuttifrutti-samarbeidet: Marie Sneve Martinussen (R), Kirsti Bergstø (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Arild Hermstad (MDG) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Her på Stortinget på valgkvelden i september. Rodrigo Freitas / NTB

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug har liten tro på samarbeidet på rødgrønn side og har spådd kaos. Amanda Pedersen Giske / NTB