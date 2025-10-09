Kristian Skard blir ny politisk redaktør i Dagsavisen
– Kristian har alt vi har lett etter, sier sjefredaktør Lars West Johnsen.
Innenriks
Dagsavisen har ansatt Kristian Skard (53) som ny politisk redaktør. Skard kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Try Råd, og har tidligere jobbet som politisk reporter i Dagens Næringsliv, Dagbladet og Dagsavisen.
Dagsavisen er altså ikke noe nytt bekjentskap for Skard.
– Livet er for kort til å la en slik sjanse gå fra seg. Jeg fikk litt følelsen av at «we’re putting the band back together», sier Kristian Skard.
Skard begynte sin karriere i Arbeiderbladet i 1993, gikk deretter til Dagbladet i 1999 og videre til Dagens Næringsliv i 2006 der han jobbet i 12 år, heter det i pressemeldingen fra Dagsavisen.
– Kristian har alt vi har lett etter, kompetanse, erfaring og nettverk, og vilje og kraft til å lykkes. Han vil bli en meget viktig brikke for at vi skal nå målet vi deler, som er å gjenvinne avisas posisjon, sier Dagsavisens sjefredaktør Lars West Johnsen.
Som politisk redaktør skal Skard lede og utvikle Dagsavisens kommentar -og debattavdeling, og ha overordnet ansvaret for eksterne bidragsytere.
Skard er gift med Hadia Tajik.
Han begynner i stillingen 1. januar 2026.