Donald Trump og Erika Kirk under minneseremonien for Charlie Kirk i Arizona. Foto: Brian Snyder/Reuters/NTB

Søndag ble det holdt minnestund for Maga -aktivisten Charlie Kirk. Over 60.000 tilskuere var til stede på et fullsatt State Farm Stadium i Arizona.

Charlie Kirk ble skutt og drept 10. september mens han debatterte på Utah Valley University. Tyler Robinson (22) er siktet for drapet.

Erika Kirk sa at hun tilga sin ektemanns drapsmann.