Kristen Ap-topp vil ta velgere fra KrF

Kari Nessa Nordtun (Ap) ble kunnskapsminister da hun tapte ordførermakten i Stavanger i 2023. Foto: Carina Johansen / NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kunngjort det høyt og tydelig: Han vil Kari Nessa Nordtun som kunnskapsminister også etter valget – om Arbeiderpartiet får beholde regjeringsmakten.

I en podkast med Fædrelandsvennen forteller Nordtun hvordan hun skal nå statsrådsmålet. Hun har nemlig blinket seg ut en velgergruppe hun vil ha over på rød side: