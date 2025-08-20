Kristen Ap-topp vil ta velgere fra KrF

Kari Nessa Nordtun (Ap) vil gjerne holde fram som kunnskapsminister. Hun vil kapre velgere fra KrF for å oppfylle drømmen.

Kari Nessa Nordtun (Ap) ble kunnskapsminister da hun tapte ordførermakten i Stavanger i 2023.

Bjørgulv K. Bjåen
Journalist
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kunngjort det høyt og tydelig: Han vil Kari Nessa Nordtun som kunnskapsminister også etter valget – om Arbeiderpartiet får beholde regjeringsmakten.

I en podkast med Fædrelandsvennen forteller Nordtun hvordan hun skal nå statsrådsmålet. Hun har nemlig blinket seg ut en velgergruppe hun vil ha over på rød side:

