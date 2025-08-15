Krisemåling for høyresiden – Høyre faller, mens MDG dobler oppslutningen

Erna Solberg og Høyre fortsetter å falle på en ny NRK-måling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Målingen gir 93 stortingsplasser til de rødgrønne partiene, mens høyresiden lander på 76 mandater. Arbeiderpartiet leder an med 28,2 prosent oppslutning, mens Frp får 20,5 prosent.

– Dette er gode tall! sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK

Målingen er utført av Norstat på vegne av NRK, Vårt Land og Dagbladet mellom 12. og 14. august. 1004 personer ble spurt om hvem de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Den har en feilmargin på mellom 0,3 og 3 prosentpoeng og varierer for de ulike partiene.

MDG og KrF over sperregrensen

MDG øker oppslutningen sin med hele 2,6 prosentpoeng til 4,7 prosent. Det er langt utenfor feilmarginen for partiet, som er på 1,5 prosentpoeng, noe som betyr at oppgangen er statistisk signifikant.

Også KrF gjør et byks på 1,5 prosentpoeng til 4,8 prosent oppslutning, noe som er på linje med partiets feilmargin på 1,5 prosentpoeng. Begge partiene tar seg dermed godt over sperregrensen på 4 prosent. Partileder Dag Inge Ulstein er kjempefornøyd.

– Det er jo sånn at vi må klype oss litt i armen. Dette er den tredje eller fjerde målingen med kraftig framgang etter sommeren, sier han til kanalen.

– God måling for rødgrønn side

Samtidig fortsetter Høyre å falle. Målingen viser en ny nedgang på 1,2 prosentpoeng ned til 14,6 prosent. Endringen er imidlertid innenfor feilmarginen og er dermed ikke statistisk signifikant. Oppslutningen er den verste for Høyre i en NRK-måling siden september 2009.

At Venstre faller under sperregrensen er heller ikke godt nytt for høyresiden.

– Dette er en god måling for rødgrønn side, ikke minst fordi MDG kommer over sperregrensen på 4 prosent, mens Venstre ikke gjør det, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Dagbladet.

Hele målingen med endringer fra juni i parentes:

R 6,3 (+0,7), SV 7,1 (-0,9), Ap 28,2 (-1,8), MDG 4,7 (+2,6), Sp 5,3 (0), V 3,8 (-0,4), KrF 4,8 (+1,5), H 14,6 (-1,2), Frp 20,5 (-0,8).