Kripos: Nedgang i narkotikasaker – økning i kokainbeslag

Tolletaten har gjort mange marihuana-beslag. Marihuana som blir beslaglagt kommer gjerne via posten eller kursendinger. Typisk fra Canada, USA og Thailand. Tolletaten / handout / NTB

Statistikken viser en nedgang på 7,5 prosent i antall narkotikasaker sammenlignet med samme periode i fjor, etter to år med økning. Totalt ble det registrert 8658 saker, opplyser Kripos i en pressemelding.

Kokain i Oslo

Politiet ser at antallet kokainbeslag fortsetter å øke. Det har økt med 10 prosent sammenlignet med i fjor og utgjør 11 prosent av all narkotika som blir beslaglagt. I Oslo er kokain det nest hyppigste beslaget etter cannabis.

– Vi ser en tydelig økning i kokainbeslag, både i antall og mengde. Dette bekrefter en vedvarende trend vi har sett de siste fem–seks årene, sier leder Kari Solvik i Kripos sin seksjon for narkotikaanalyse.

På landsbasis er det cannabis som er den hyppigste narkotikaen som blir beslaglagt, med 42 prosent og deretter amfetamin med 16 prosent.

Marihuana i posten

Så langt i år har Tolletaten funnet mer marihuana enn i hele 2024. Det meste blir beslaglagt når det er sendt via posten. Det kommer hovedsakelig fra USA, Canada og Thailand.

Tolletaten ser at det er fra land der cannabis er legalisert, som dominerer statistikken.

– Disse landene sørger for et rikelig tilbud av høypotent marihuana som kan selges med stor profitt på det norske markedet, hvor betalingsviljen er høy og risiko for straffeforfølgelse i avsenderlandet er lav, sier avdelingsleder Trygve Kalland i Tolletaten.

Tollerne ser også at de store kokainbeslagene kommer tradisjonelt via sjøfrakt og gjemt i for eksempel banankasser.