Kripos advarer om ekstreme nettmiljøer – ber voksne følge med

Ifølge Kripos foregår det aktiv rekruttering av barn og unge i disse miljøene. De opererer i sosiale medier, i spill og i åpne støttegrupper for psykisk helse, skriver Kripos i en pressemelding.

– Vi har sett en økning av saker både internasjonalt og i Norge. Norsk ungdom blir utnyttet i disse ekstreme nettsamfunnene, men vi ser også norske unge som selv blir gjerningspersoner. Nå ber vi om hjelp til å forebygge at ungdom trekkes inn i disse svært destruktive miljøene, sier seksjonsleder Lise Matheson i Kripos.

Vold og ekstremistisk innhold

Ifølge politiet er formålet til nettverkene ofte å bryte samfunnsnormer og normalisere vold, for på sikt å påvirke mindreårige til å begå voldshandlinger. Gjerningspersonene bruker omsorg, oppmerksomhet og manipulasjon for å trekke barn inn i miljøene.

Annonse

Etter hvert kan relasjonen utvikle seg videre til press, trusler og utpressing. Barn kan da bli tvunget til blant annet selvskading, seksuelle handlinger, vold mot dyr eller mennesker, eller å spre ekstremistisk innhold. Mye av dette blir dokumentert og delt videre i miljøene.

Flere faresignaler

Kripos ber voksne, slik som foreldre og lærere, om å være oppmerksomme på faresignaler som:

Hemmelighold om nettbruk.

Økt isolasjon og humørsvingninger.

Interesse for vold eller symbolbruk knyttet til ekstreme miljøer.

Annonse

– Foreldre, lærere og andre voksne må være åpne, tilgjengelige og trygge å snakke med. Det viktigste er å lytte uten å dømme, stille nysgjerrige spørsmål og tidlig søke hjelp hos skole, helsesykepleier eller politiet, dersom man er bekymret, skriver Kripos.