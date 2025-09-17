Kringkastingssjefen: NRK vil ikke boikotte Eurovision nå

NRK slenger seg ikke på Israel-boikotten i Eurovision slik flere deltakerland har gjort. Gorm Kallestad / NTB

– Som allmennkringkaster står NRK i en krevende stilling: Vi skal både rapportere uavhengig og upartisk fra krigen i Gaza og samtidig delta i verdens største sangkonkurranse. Til krigen er vi observatør, i sangkonkurransen er vi deltaker, skriver NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen i et innlegg i Aftenposten.

Hun skriver at hun har forståelse for at det rettes krav mot at NRK skal ta handling om Norges Eurovision-deltakelse. Men hun påpeker at det ikke er aktuelt med boikott nå. Hun viser til at NRK ønsker at den europeiske kringkastingsunionen EBU tar konkret stilling til om den israelske kringkasterens deltakelse i Eurovision skader konkurransens omdømme.

Israels bidrag i årets Eurovision, Yuval Raphael, på scenen i Basel i Sveits. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

En rekke andre land, deriblant Spania, Nederland, Slovenia og Irland, har de siste dagene sagt at de vil boikotte Eurovision dersom Israel får være med.

Tirsdag gikk elleve NRK-profiler ut i en kronikk i Aftenposten og oppfordret til NRK-boikott av Eurovision i et åpent brev til kringkastingssjefen.

– «Vi må ta stilling. Nøytralitet hjelper undertrykkeren, aldri offeret. Stillhet oppmuntrer forfølgeren, aldri den forfulgte.» Disse ordene er Elie Wiesels. En av de overlevende fra holocaust, og brukt i hans Nobel-foredrag i 1986, heter det i kronikken.

– NRK kan, og bør, si nei til å invitere det offisielle israelske bidraget opp på Europas største underholdningsscene: Eurovision Song Contest (ESC, het det videre i brevet, som er signert blant annet Odd Karsten Tveit, Agnes Moxnes, Annette Groth og Christian Borch.