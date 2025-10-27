KrFU-lederen får skarp kritikk etter abort-uttalelse: – Et bunnpunkt

Ingrid Olina Hovland ble valgt til ny KrFU-leder i helga med 82 av 107 stemmer. Foto: Thomas Fure / NTB

Ingrid Olina Hovlands (20) uttalelse kom i podkasten «Brutalt ærlig», der hun ble intervjuet av influenser Jenny Huse.

Den ferske KrFU-lederen mener omstendighetene rundt hvordan et barn er unnfanget, ikke bør ha betydning for om det er riktig å beholde barnet.

– Et barn som er unnfanget i vanskelige situasjoner, har lik verdi som andre barn. Barnet bærer ikke skyld for det som er blitt gjort.

Dagbladet meldte om saken først. Senere presiserer Hovland overfor NTB at hun kun har reflektert rundt sine egne holdninger.

– Jeg har ikke sagt at jeg vil forby abort for kvinner som har blitt voldtatt. Jeg har kun reflektert høyt i podkast om hva jeg håper selv jeg hadde gjort hvis jeg hadde havnet i en slik situasjon, sier hun.

– Krevende etisk dilemma

På spørsmål om kvinner som blir gravide etter voldtekt, bør bære fram barnet, svarer hun i podkasten:

– Jeg mener at man bør det. Rett og slett, sier Hovland.

– Det er ikke med lett hjerte jeg sier det, men jeg tror det er det beste, legger hun til. Hovland sier at hun selv ikke har barn.

I en kommentar til NTB beskriver Hovland abort som et stort og krevende etisk dilemma.

– Jeg vil gjøre det klart at uttalelsen min omhandlet hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde stått i denne situasjonen, selv om det selvsagt er umulig for meg å si uten å ha gjort det.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg har stor forståelse for dem som vil velge annerledes, legger hun til.

Til Dagbladet sier hun at uttalelsene er hennes private holdninger, ikke ungdomspartiets, samt at holdningene hennes er godt kjent internt i KrFU.

Sjursæther: – Bunnpunkt

MDGs stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæther reagerer kraftig på Hovlands utsagn.

– Jeg er i sjokk. Og jeg er lei meg, sint og skuffet. Dette er et nytt bunnpunkt, selv for Hovland og KrFU, sier Sjursæther i en kommentar til NTB.

Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæther (MDG) kritiserer Hovlands utspill kraftig. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Hun refererer til den dystopiske dramaserien «The Handmaid's Tale» hvor fruktbare kvinner må jobbe som fødemaskiner for aristokratiet i et samfunn etter en ny amerikansk borgerkrig.

– Det er Handmaid’s tale-tendenser i KrFU nå. Mange av oss kjenner noen som har blitt voldtatt. Tanken på at én jeg er glad i, ufrivillig måttet bære fram et barn dersom KrFU-lederen fikk det som hun vil, gir meg frysninger på ryggen, sier hun.

Kritiseres: – Trumpistisk

Hovland møter også kritikk fra Unge Venstre.

– Dette er både respektløst og en trumpistisk måte å omtale kvinner som har blitt utsatt for overgrep på, skriver Omar Svendsen-Yagci i en epost til NTB.

Unge Venstres leder Omar Svendsen-Yagci mener Hovlands uttalelser om voldtekt og abort er respektløse. Her før Venstres sentralstyremøte etter valget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener politikere bør holde seg unna moralske vurderinger. Unge Venstre-lederen advarer mot å adoptere holdninger fra autoritære politikere som angriper kvinners rettigheter.

– Ingen kan fullt ut forstå hva det vil si å bli voldtatt, sier han og understreker at han mener det aldri er galt å ta abort.

Grunnen til politisk engasjement

Hovland sier at abortspørsmålet var grunnen til at hun ble politisk engasjert. I valgkampen i 2021 snakket mange partier på venstresiden om en utvidet abortlov, og det vekket engasjement hos henne.

– Nå er det flere som tar til orde for en stadig mer utvidet abortlov, sier hun og viser blant annet til SV som vil fjerne abortgrensen helt.

KrFU-lederen mener dagens debatt derfor trenger en motvekt, og KrFU har lagt seg på en abortgrense på tolv uker.

Dagens abortlov tillater abort fram til uke 18.

Støttende Ulstein

KrF-leder Dag-Inge Ulstein sier til NRK at han støtter at Hovland sier sin egen mening.

– Spørsmål rundt abort og retten til liv er et viktig verdispørsmål, og for mange veldig personlig. Jeg støtter Hovland i at vi må kunne ha en respektfull debatt hvor det er rom for ulike ståsted, sier Ulstein.

Han forklarer at KrF aldri har ønsket et totalforbud mot abort, men ønsker å reversere grensen for selvbestemt abort til tolv uker, som den var før.