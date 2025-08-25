Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg er en av de som var i elevrådet på barne- og ungdomsskolen, og deretter ungdomsrådet i kommunen. Det var partinøytalt arbeid, men det var også slik jeg ble politisk engasjert. Jeg så at det gikk an å få til endringer, og hadde lyst til å være med på å gjøre samfunnet vårt bedre. Særlig internasjonal politikk, bistand og utvikling var saker som gjorde at jeg valgte å engasjere meg i KrF.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?