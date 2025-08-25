KrFs nestleder: – Noe vi aldri skulle ha gjort
Hun ble politisk engasjert i elevrådet. Nå kjemper Ida Lindtveit Røse for økt valgfrihet til familier og en fremtidsrettet næringspolitikk, og angrer bittert på én beslutning i skolen.
Nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse.
FOTO: Terje Pedersen / NTB
Kandidaten
Når var din politiske oppvåkning?
– Jeg er en av de som var i elevrådet på barne- og ungdomsskolen,
og deretter ungdomsrådet i kommunen. Det var partinøytalt arbeid, men det var
også slik jeg ble politisk engasjert. Jeg så at det gikk an å få til endringer,
og hadde lyst til å være med på å gjøre samfunnet vårt bedre. Særlig
internasjonal politikk, bistand og utvikling var saker som gjorde at jeg valgte
å engasjere meg i KrF.
Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de
neste 20 årene?