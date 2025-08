KrF-Ulstein tror ikke at Listhaug kan bli statsminister

Partileder i KrF, Dag-Inge Ulstein, sier partiet som har mest tillit bak seg, får statsministeren. Han er ikke enig i at det største partiet får topposisjonen.

Dag-Inge Ulstein (KrF) tror ikke Sylvi Listhaug (Frp) blir statsminister, fordi han mener det krever at Frp blir større enn Høyre, Venstre og KrF til sammen. Listhaug her mellom Guri Melby (V) og Erna Solberg (H). FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB

