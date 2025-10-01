KrF-topp: – Vi blir oppfattet som «et konservativt høyreparti»

– Den dreiningen som partiet har tatt mot høyre i denne valgkampen minner svært lite om et sentrumsparti. Og hvis dette er retningen framover, bør vi slutte å snakke om KrF som et sentrumsparti.

Dette er en av meldingene som kommer i et brev fra KrF-gruppeleder Oluf Maurud til partileder Dag-Inge Ulstein og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten.

Maurud har delt brevet han har sendt de to partitoppene med Vårt Land. Fra sin post som sentral KrF-tillitsmann i en årrekke, med haugevis av valgkamper bak seg, serverer han nå et sterkt varsko til partiets ledelse.