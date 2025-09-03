KrF og Venstre tar avstand fra anonym brosjyre: – Kan svekke demokratiet

Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland og KrFs generalsekretær Ingunn Ulfsten tar begge avstand fra den anonyme brosjyren som nylig ble sendt ut til hundretusenvis av husstander. FOTO: Heiko Junge og Stian Lysberg Solum / NTB

Verken Venstre eller KrF visste på forhånd om den anonyme brosjyren som nylig ble sendt ut til nærmere 380.000 husstander, og som inneholder en tydelig oppfordring om å stemme på nettopp disse to partiene.

Begge partiene tar nå tydelig avstand, både fra kampanjeformen og det faktum at brosjyren er utformet på en måte som kan minne om offisiell valginformasjon.

– Vi har blitt kjent med dette gjennom medieomtalen. Vi har ikke blitt informert om at dette blir gjort, og vet ikke hvem som står bak. Vi har ikke mottatt kampanjebidrag til dette og vi er kritiske til at materiellet kan se ut til å etterligne Valgdirektoratet.

Det sier generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF til Dagsavisen.

Annonse

– Det er viktig at ikke anonym informasjon som dette blir vanlige måter å dele ut informasjon på. Det kan bidra til feilinformasjon og svekke demokratiet vårt, og er i tillegg bruk av vår logo uten tillatelse. Dette er jo i utgangspunktet en ganske uskyldig brosjyre, men igjen en framgangsmåte vi ikke ønsker at skal prege framtidige valgkamper, fortsetter Ulfsten.

Kan minne om valginfo: Den umerkede brosjyren oppfordrer velgere til å stemme KrF eller Venstre for å sikre borgerlig flertall FOTO: Kristian Møller Krystad

Venstre: – Ikke greit

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) uttaler følgende gjennom sin rådgiver:

– At noen utgir seg for å være Venstre, eller sender ut anonym reklame for enten å støtte eller svekke oss, er ikke greit. Det er riktig at hver eneste stemme teller om Venstre skal over sperregrensen, men disse brosjyrene har vi ikke vært kjent med eller blitt kontaktet om på forhånd på noen som helst måte. Alle avsendere av reklame, uavhengig av budskap, bør opplyse om hvem som er avsender. Her brukes det i tillegg skrifttype og et uttrykk som kan forveksles med offisiell valginformasjon, det tar vi tydelig avstand fra, sier Almeland og fortsetter:

Annonse

– Tusenvis av aktivister bruker fritiden sin på å dele ut Venstre-brosjyrer med vår politikk for å kutte utslipp og mer internasjonalt samarbeid. Anonym reklame som etterligner å være fra oss er ikke noe vi ønsker. Vi er åpne for initiativ som gjør det mer tydelig hvem som er avsender av politisk informasjon. Denne valgkampen har flere partier distribuert valgaviser som gir inntrykk av å være ekte aviser uten partilogo, men tilfellet med brosjyrer uten avsender er jo et enda «verre» eksempel på dette.

Kan ligne på offisiell valginfo

Valgdirektoratet har tidligere opplyst at de aldri sender ut materiell uten å være tydelig merket som avsender, og at det kun er det offentlige som har rett til å bruke valglogoen – som inneholder riksvåpenet.

Posten har bekreftet overfor Dagsavisen at det ikke er krav om tydelig merking på uadressert reklame, og at det er avsender selv som har ansvar for innholdet. Hvem som står bak brosjyren, vil de ikke oppgi, med henvisning til at det er et avtalemessig forhold mellom kunde og distributør.

Annonse

Ifølge Postens egne priser vil en utsendelse i denne størrelsesordenen kunne koste over en halv million kroner.

Dagsavisen har også tidligere vært i kontakt med Aksjon for Borgerlig Valgseier, som har stått bak andre høyreorienterte kampanjer denne valgkampen. De benekter at de står bak utsendelsen. Hvem som faktisk har bestilt og finansiert brosjyren, er fortsatt ukjent.

Annonse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!