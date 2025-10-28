KrF-nestleder ut mot abortutsagn fra lederen i KrFU: Ikke vår politikk

– Jeg mener at man burde gjøre det, rett og slett. Dette er et veldig vanskelig spørsmål, og det er ikke med lett hjerte jeg sier det, men jeg tror det er det beste, sa KrFUs nyvalgte leder Ingrid Olina Hovland i influenser Jenny Huses podkast «Brutalt ærlig».

Nestleder i KrF Ida Lindtveit Røse ble spurt om kommentaren i NRKs Politisk kvarter.

– Det første jeg tenkte, var at dette er ikke KrF eller KrFU sin politikk. Og så er jeg veldig glad for at Ingrid Oline også etterpå har presisert at det hun snakket om, var at hun prøvde å gjøre en etisk refleksjon rundt hva hun selv ville tenkt.

Mandag sa Hovland til NTB at hun kun reflekterte rundt sine egne holdninger i intervjuet.

– Jeg har ikke sagt at jeg vil forby abort for kvinner som har blitt voldtatt. Jeg har kun reflektert høyt i podkast om hva jeg håper selv jeg hadde gjort hvis jeg hadde havnet i en slik situasjon, sier hun.

Til Dagbladet sa hun at uttalelsene er hennes private holdninger, ikke ungdomspartiets, samt at holdningene hennes er godt kjent internt i KrFU.

KrF ønsker at grensen for selvbestemt abort settes tilbake til tolv uker. 1. juni ble grensen utvidet til 18 uker.