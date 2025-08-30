KrF ligger an til beste valg på 12 år: – Vi kniper oss litt armen

– Det er jo litt sånn at vi kniper oss litt i armen og lurer på hva som skjer, rett og slett, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein til NTB på telefon fra valgkamptur på Vestlandet.

Her er tallene som Ulstein selv kaller «elleville»:

* På én uke – fra torsdag til torsdag – har partiet fått 1000 nye medlemmer

* Totalt har 2887 personer meldt seg inn i partiet så langt i år

* På Poll of polls snittmåling for august, har partiet 4,6 prosent. Dersom det ble valgresultatet, ville det blitt det beste siden 2013.

* I Agder og Rogaland har partiet sine beste målinger på henholdsvis 20 og 10 år, ifølge Ulstein.

* Totalt har partiet rundt 16.000 medlemmer.

– Jeg blir jo veldig, veldig glad. Jobben min har nok vært å utfordre folk på at vi ikke må ta av, men jobbe på de siste dagene som om vi har 3,8 prosent, sier partilederen.

Nye tider

Utviklingen kommer etter at partiet i månedsvis var solid plantet under den viktige sperregrensen på 4 prosent. Nå ser håpet om å klare den mye større ut.

– Vi skal ikke ta noe for gitt. Men det gir jo en litt annen ro og selvtillit i laget, sier Ulstein.

– Hva tror du veksten kommer av?

– Vi får tilbakemeldinger fra de som melder seg inn. Det som oftest går igjen, er at de er glad for familiepolitikken vår i en tid med lave fødselstall, og mange familier som opplever krevende tider, sier han.

– Og så er det dette med økonomisk ansvarlighet og verdiskapning – og den siste delen av «pakken» som er en tydelighet og stolthet rundt verdifundamentet vårt.

Flere yngre medlemmer

Ulstein sier at partiet har jobbet i nærmere to år med å samle sammen data og analysere hvilke kommuner og områder hvor KrF har flest i sin målgruppe.

– Der har vi satt inn trøkket både på markedsføring og på besøk, sier han.

Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

I løpet av sommeren har også flere rike donorer meldt seg på og gitt pengegaver til partiet, som de blant annet har brukt på reklamer og økt synlighet rundt omkring.

KrF har lenge vært kjent for å ha høy gjennomsnittsalder blant medlemmene, og medlemstallet har i flere år sunket jevnt og trutt i takt med at medlemmene dør.

Blant de nyinnmeldte er situasjonen annerledes:

– Det er nesten 50–50 kvinner og menn. Og hvis du ser på alderen, så er den omtrent helt likt fordelt på hvert år oppover fra 18 til 70, sier Ulstein.

– Dette er ikke medlemmer som dør med det første, for å si det sånn. Så når folk har spådd KrFs sakte død og dømt oss nord og ned, så er dette et veldig sterkt motsvar.

Frir til barnefamilier

Sentralt i valgkampen til KrF løftet om skattelette til barnefamilier.

– Det er nok den enkeltpolitikken jeg får aller mest tilbakemelding på. Den treffer og går hjem hos folk, sier Ulstein.

KrF vil gi barnefamilier 50.000 kr i skattefradrag per barn for barn 1 og 2, og 100 000 kroner ekstra for barn 3 og 4.

– Mange sier jo at økonomien er det som er den viktigste grunnen til at de ikke får barn tidlig, og at de ikke får så mange barn som de skulle ønske seg, sier han.

Totalt vil KrFs familiepakke koste 21 milliarder kroner, ifølge VG. Men Ullstein påpeker at skattelette for barnefamilier i seg selv, ikke er så dyrt.

– De fradragene vi snakker om, er 4,7 milliarder kroner. Vi vet at vi må ha den typen grep for å stimulere til at folk kan få flere barn. Er det noe folk har merket de siste årene, så er det at ting har blitt dyrere.