KrF-kandidaten mener norsk landbruk trenger et «totalløft»
Jonatan Hurthi (22) har sett Kjell Magne Bondevik sette standarden på dansegulvet, vært med på å få kommunestyret til å snu om skjenketid og vil styrke landbruket i Norge.
1. kandidat for Sogn og Fjordane KrF, Jonatan Hurthi.
FOTO: Per Byrknes
Kandidaten
Når var din politiske oppvåkning?
– Det var egentlig som 13-åring. Noen ga meg ansvar og mente
at jeg kunne være med på å gjøre en forskjell. Der startet det, og så har det
balla på seg.
Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor
de neste 20 årene?