KrF-kandidaten mener norsk landbruk trenger et «totalløft»

Jonatan Hurthi (22) har sett Kjell Magne Bondevik sette standarden på dansegulvet, vært med på å få kommunestyret til å snu om skjenketid og vil styrke landbruket i Norge.

1. kandidat for Sogn og Fjordane KrF, Jonatan Hurthi.

Kandidaten

Journalist
Publisert

Når var din politiske oppvåkning?

– Det var egentlig som 13-åring. Noen ga meg ansvar og mente at jeg kunne være med på å gjøre en forskjell. Der startet det, og så har det balla på seg.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kristelig folkeparti innenriks jonatan hurthi kandidaten politikk krf nyheter
Powered by Labrador CMS