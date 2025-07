KrF er nyrike: – Veldig spesielt og overraskende

– Det er veldig spesielt og overraskende, og betyr mye for oss. Vi står i en unik situasjon. Vi noterer oss samtidig at vi aldri har fått inn mere i form av gaver under 10.000 fra enkeltmennesker og medlemmer. Vi har fått et momentum hvor folk legger merke til oss.

Det sier Ingunn E. Ulfsten, generalsekretær i Kristelig Folkeparti (KrF), til Dagsavisen om de store summene som plutselig har tikket inn på KrFs bankkonto.

Store summer