Krever svar fra byrådet
om drapssiktet 18-åring
SV vil ha svar på hva skolen og Utdanningsetaten visste om Kampen-siktedes fortid med vold og trusler. – At de ikke svarer gjør meg bekymra, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.
Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV og tidligere skolebyråd.
– Det er viktig at bystyret får klarhet i hvem som fikk informasjon, hvilke vurderinger som i så fall ble gjort – og eventuelt hva som ikke ble gjort, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV, til Dagsavisen.
Natt til søndag 24. august ble 34 år gamle Tamima Nibras Juhar brutalt knivdrept mens hun var alene på jobb i et botreningstilbud på Kampen i Oslo.