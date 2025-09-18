Krever svar fra byrådet 
om drapssiktet 18-åring

SV vil ha svar på hva skolen og Utdanningsetaten visste om Kampen-siktedes fortid med vold og trusler. – At de ikke svarer gjør meg bekymra, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV og tidligere skolebyråd.
Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV og tidligere skolebyråd.

Innenriks

Karin Lillian Fladberg
Journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Det er viktig at bystyret får klarhet i hvem som fikk informasjon, hvilke vurderinger som i så fall ble gjort – og eventuelt hva som ikke ble gjort, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV, til Dagsavisen. 

Natt til søndag 24. august ble 34 år gamle Tamima Nibras Juhar brutalt knivdrept mens hun var alene på jobb i et botreningstilbud på Kampen i Oslo. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter knut storberget innenriks informasjonsdeling djordje wilms tamima nibras juhar oslo sv sunniva holmås eidsvoll
Powered by Labrador CMS