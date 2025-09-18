Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Det er viktig at bystyret får klarhet i hvem som fikk informasjon, hvilke vurderinger som i så fall ble gjort – og eventuelt hva som ikke ble gjort, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV, til Dagsavisen.

Natt til søndag 24. august ble 34 år gamle Tamima Nibras Juhar brutalt knivdrept mens hun var alene på jobb i et botreningstilbud på Kampen i Oslo.