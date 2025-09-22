Krever stopp i kjøp av medisiner fra Israel

SV mener Oslo-byrådet bidrar til folkemord på Gaza når de gjør innkjøp fra selskap som leverer til det israelske forsvaret.

Omar Samy Gamal er gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Innenriks

Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– FNs egen uavhengige kommisjon bekrefter at det pågår et folkemord på Gaza. Det israelske forsvaret, IDF, har startet sin bakkeinvasjon. Samtidig kjøper altså Oslo kommune legemidler fra det israelske legemiddelselskapet Teva. Dette må stoppes, sier SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Omar Samy Gamal.

Han mener Oslos Høyre/Venstre-byråd risikerer å bidra indirekte til Israels folkemord på Gaza, og at disse innkjøpene er i strid med Oslo kommunes eget regelverk, kalt «Oslo-modellen». Han mener disse reglene er «klokkeklare»:

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

folkemord innenriks israel nyheter omar samy gamal oslo kommune teva hallstein bjercke
Powered by Labrador CMS