– FNs egen uavhengige kommisjon bekrefter at det pågår et folkemord på Gaza. Det israelske forsvaret, IDF, har startet sin bakkeinvasjon. Samtidig kjøper altså Oslo kommune legemidler fra det israelske legemiddelselskapet Teva. Dette må stoppes, sier SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Omar Samy Gamal.

Han mener Oslos Høyre/Venstre-byråd risikerer å bidra indirekte til Israels folkemord på Gaza, og at disse innkjøpene er i strid med Oslo kommunes eget regelverk, kalt «Oslo-modellen». Han mener disse reglene er «klokkeklare»: