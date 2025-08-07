Kreml vil ikke forplikte seg til Zelenskyj-møte

Torsdag uttalte Kreml at et møte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin var avtalt med et fast møtested.

Dette avviser Det hvite hus. En tjenesteperson sier til ABC News at ingen sted er bestemt, og at Russlands president Vladimir Putin må møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for at et møte med Trump skal finne sted. Det har Kreml foreløpig ikke har vært villig til å forplikte seg til.

Trump har uttalte imidlertid onsdag at det er sannsynlig at han vil møte Putin ansikt til ansikt «veldig snart».

Putin sa torsdag at han håper å møte Trump neste uke, og nevnte De forente arabiske emirater som mulig møtested.

– Jeg har ikke noe imot å møte Zelenskyj, – men forutsetningene for å kunne møtes må først være på plass, sa Putin i en uttalelse tidligere torsdag.

– Dessverre er vi fortsatt langt fra å oppnå slike betingelser, la han til.

Zelenskyj har på sin side oppfordret til et møte med Putin, som han mener er den eneste måten å komme nærmere fred.

Kunngjøringen om et mulig toppmøte kom dagen før en frist fra Det hvite hus for at Moskva skal vise fremgang mot å avslutte den tre år lange krigen i Ukraina.