Kraftige israelske angrep mot Gaza by: – Hvor er motstandskrigerne?

I kystområdet Rimal i Gaza by gikk palestinere søndag stille gjennom ruinene etter et av de siste angrepene mot bydelen. Jehad Alshrafi / AP NTB

Det var ingen planer om å diskutere forhandlinger om våpenhvile på møtet i Israels sikkerhetskabinett søndag kveld, opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP.

Sikkerhetskabinettet var i stedet ventet å diskutere neste steg i planen om å erobre Gaza by, som statsminister Benjamin Netanyahu beskriver som Hamas' siste bastion.

Minst 68 mennesker er drept av israelske styrker på Gazastripen søndag, blant dem 32 som prøvde å få tak i nødhjelp, opplyser sykehuskilder til Al Jazeera.

Nasser-sykehuset i Khan Younis rapporterer at 15 palestinere ble drept mens de forsøkte å få tak i nødhjelp sør i Gaza.

Annonse

– Hvor er motstandskrigerne?

I Gaza by opplyser Shifa-sykehuset til nyhetsbyrået AP søndag at de har mottatt likene av 29 palestinere, hvorav 10 ble drept mens de prøvde å få tak i nødhjelp.

– Hvor er motstandskrigerne som Netanyahu hevder at han bomber? Anser han steiner som motstandskrigere? sier slektningen til en av de døde på Shifa-sykehuset.

Kvinnen, som ikke oppgir navnet sitt, sier til AP at hun ikke kommer til å flykte fra Gaza by, der FN har erklært hungersnød.

Annonse

– En dødsfelle

Øyevitner forteller at israelske soldater åpnet ild mot folkemengder i Netzarim-korridoren, en israelsk militær sone som deler Gaza på tvers.

– Vi prøvde å få tak i mat, men vi ble møtt av okkupantens kuler, sier Ragheb Abu Lebda, som så minst tre personer blø fra skuddsår.

– Det er en dødsfelle, sier palestineren.

Annonse

Den israelsk-støttede amerikanske underleverandøren GHF sier til AP at det ikke har vært noen «hendelse ved eller nær vårt sted i dag». Det israelske militæret har ikke besvart spørsmål fra AP om søndagens ofre.

Forsvarsminister Israel Katz kunngjorde imidlertid at israelske styrker har drept Abu Obeida, talsmann for Hamas' væpnede fløy.

Sultet i hjel

Over 90 prosent av Gazastripens 2 millioner innbyggere er blitt drevet på flukt under krigen, de fleste av dem flere ganger. Rundt halvparten av innbyggerne befinner seg nå i Gaza by.

Annonse

Ifølge FN har rundt 65.000 palestinere forlatt området siden 1. august, hvorav drøyt 23.000 den siste uka.

Militæret har bedt hundretusenvis av palestinere flykte sørover, man mange sier de er utslitte og at de uansett ikke tror at det er noen trygge steder igjen i Gaza.

Ytterligere sju palestinere sultet i hjel i Gaza det siste døgnet, ifølge helsedepartementet. Dermed har minst 215 voksne og 125 barn dødd som følge av underernæring siden krigen begynte, ifølge myndighetenes oversikt.

Pårørende av gislene og andre støttespillere demonstrerer i Tel Aviv søndag med krav om at Hamas løslater dem umiddelbart, og at det israelske militæret stanser den nye offensiven. Mahmoud Illean / AP / NTB

Slutt på nødhjelp

Annonse

IDF har gradvis trappet opp sine operasjoner rundt Gaza by de siste tre ukene. Fredag satte de punktum for såkalte humanitære pauser – midlertidige opphold i angrepene for å tilrettelegge for nødhjelp. Nå er hele byen definert som en «farlig kampsone», og ingen forsyninger slipper inn, er beskjedne.

– De kryper inn i hjertet av byen der hundretusenvis har søkt tilflukt, fra øst, nord og sør, samtidig som de bomber de samme områdene fra lufta og bakken for å skremme folk til å reise, sier tobarnsfar Rezik Salah fra Sheikh Radwan, en av de største bydelene i Gaza by som har blitt utsatt for vedvarende israelske angrep i helgen.

En fullskala offensiv mot Gaza by er antakelig flere uker unna, skriver nyhetsbyrået Reuters. Israel har sagt at de ønsker at sivilbefolkningen evakueres før flere bakkestyrker rykker inn.

Motstand i Israel

Annonse

Røde Kors advarer om at en evakuering av byen vil innebære en massiv flyktningstrøm som ingen andre områder i Gaza er i stand til å ta imot. Det er stor mangel på mat, husly og medisinsk utstyr.

Netanyahus plan møter dessuten motstand i det israelske militæret. Forsvarssjef Eyal Zamir og Mossad-sjef David Barnea ventes ifølge TV-kanalen Channel 12 å be om en stans i bakkeinvasjonen av Gaza by.

Angivelig ønsker de at Netanyahu i stedet aksepterer forslaget om våpenhvile som Hamas godtok for snart to uker siden.

Zamir og Barnea mener tilsynelatende at den planlagte offensiven setter livene til de gjenværende gislene i fare. Det er ingen garanti for at Hamas kapitulerer om Israel går inn i Gaza by, sier en høytstående sikkerhetskilde til TV-kanalen.

Annonse

Våpenhvileforslaget som Israel ennå ikke har svart på, innebærer en 60 dager lang våpenhvile der ti levende gisler og levninger av 18 andre skal bli frigitt. Hamas godkjente forslaget 18. august, men det har vært stille fra israelsk hold.

Advarsel om gisler

I helgen demonstrerte store folkemengder nok en gang i Tel Aviv med krav om en slutt på krigen og løslatelse av gislene.

Hamas har ikke kommentert meldingen fra Israel om drapet på gruppas talsmann. I sin siste uttalelse fredag advarte Obeida om at den planlagte offensiven mot Gaza by vil utsette de rundt 20 gjenlevende gislene for de samme farene som Hamas' krigere.

Annonse

– Vi kommer til å ta vare på fangene så godt vi kan, og de kommer til å være med våre krigere i kamp og i konfrontasjonssonene, sa han og la til at levningene av døde gisler kom til å «forsvinne for alltid».

Minst 63.459 palestinere er drept og 160.256 såret i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober 2023, ifølge helsedepartementets siste oppdatering søndag.

(©NTB)