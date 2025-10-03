Kraftig sjømatvekst over hele fjøla – men Kina tar kaka med oppgang på 39 prosent

Supermarkedkjeden Hema Fresh i Shanghai selger mye norsk sjømat, blant annet laks og makrell. Nå har prisene på makrell skutt i været, noe som skyldes kvotenedgang og lite makrell i mange markeder. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

– Sjømateksporten har lagt bak seg en verdimessig sterk eksportmåned og et solid tredje kvartal. Det skyldes først og fremst økte priser på blant annet makrell, torsk, sei og kongekrabbe, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

De største markedene for norsk sjømateksport i september var Polen, Kina og USA.

Kina hadde størst verdivekst i september, med en økning i eksportverdi på 393 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er fortsatt EU som er vårt største totalmarked, men Norge tar nå en stadig større andel i det voksende kinesiske lakse- og rekemarkedet, sier Chramer.

Kongekrabbe USA-favoritt

September var den første hele måneden hvor Norge ble møtt med en tollsats på 15 prosent på sjømat inn til det amerikanske markedet.

Likevel kjøpte altså landet sjømat fra Norge for 1,3 milliarder kroner, en vekst i både volum og verdi på 9 prosent. Også her sammenlignet med samme måned i fjor. Kongekrabbe, ørret og makrell står for den største verdiøkningen her.

USA er fortsatt det klart viktigste markedet for fryst kongekrabbe. I september gikk 121 tonn hit til en verdi av 107 millioner kroner, opp 57 millioner fra samme måned i fjor.

– Sesongen i Alaska er ventet å starte i oktober, men kvotene er ennå ikke kunngjort. Dermed er Norge foreløpig den eneste tilbyderen av rød kongekrabbe, siden russisk kongekrabbe fortsatt er utestengt fra markedet, forklarer skalldyransvarlig i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Totalt ble det eksportert 620 tonn kongekrabbe forrige måned, og foruten USA var Vietnam og Canada de største importørene.

For laksen ser det ikke like bra ut i USA. I første halvår gikk 10,6 prosent av norsk lakseeksport til USA, målt i verdi. I tredje kvartal var tallet 7,6 prosent. Her spiller både toll, dollarkurs og konkurranse inn.

Makrellkrise

Prisene på makrell har skutt i været, noe som skyldes kvotenedgang og lite makrell i mange markeder.

– Det er satt en solid prisrekord for hel fryst makrell under 600 gram på 42,01 kroner per kilo. Den forrige rekorden kom måneden før og var på 36,64 kroner. Prisene vil fortsette å øke ettersom det rapporteres om priser til fisker som ligger betydelig over eksportprisen i september, forklarer Jan Eirik Johnsen.

Men den kraftige prisveksten har et dystert bakteppe. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at totalkvoten for makrell kuttes med hele 70 prosent, til 174 000 tonn, for neste år, forklarer han.

– Dette er et historisk lavt kvoteråd som begrunnes med at makrellbestanden er under et kritisk nivå, sier Johnsen.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 130,8 milliarder kroner. Det er en økning på 6,3 milliarder kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.