Kraftig opptur for Høyre i ny måling

– Jeg er glad for å se en tydelig og klar framgang. Og et borgerlig flertall, sier Erna Solberg Ole Berg-Rusten/NTB

Det er borgerlig flertall på augustmålingen til Dagsavisen og FriFagbevegelse, selv om Venstre er rett under sperregrensa.

Det er første måling med borgerlig flertall siden januar.

KrF kommer over sperregrensen for første gang siden november i fjor på denne målingen, og er tungen på vektskåla for et knappest mulig borgerlig flertall.

Framgangen er på 1,2 prosentpoeng til 4,5.

– Hyggelig for Høyre

– Dette er gode nyheter for borgerlig side og spesielt hyggelig for Høyre. Det er fortsatt tett, men verdt å merke seg at det er borgerlig flertall, selv uten Venstre over sperregrensa, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han mener Høyre har ligget vel lavt og egentlig bare kunne gå fram.

– Nå har de vært mer på offensiven. Men det er for tidlig å slippe jubelen helt løs. Valget blir så jevnt som det kan bli. Det blir et helt usedvanlig spennende valg. Ingen kan ta resultatet for gitt, sier Bergh.

God framgang

Framgangen for Høyre er på 3,7 prosentpoeng – som også er utenfor feilmarginen – til en oppslutning på 17,9 prosent.

Det er imidlertid samme oppslutning for partiet som i mai.

– Dette er en god måling for oss. Jeg er glad for å se en tydelig og klar framgang. Og et borgerlig flertall, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Samtidig er hun også opptatt av at det er veldig tett mellom blokkene.

– Jo sterkere Høyre er, jo lettere er det å få et borgerlig flertall, mener Solberg.

For henne er det selvsagt hyggelig med framgang.

Spesielt når det i media er blitt fremstilt som en kamp mellom henne og Sylvi Listhaug om å bli statsminister ved en borgerlig valgseier.

– For oss er det politiske viktigst. At det skal gå i riktig retning for landet, sier Erna Solberg.

Høyre har mobilisert velgere fra gjerdet, men også tatt velgere tilbake fra Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stø kurs for Frp

Fremskrittspartiet holder stø kurs med 21,5 prosent. Det er gode tall for Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Målingen viser at det er fullt mulig med et ikke-sosialistisk flertall og at flere vil ha Frps løsninger, sier hun til FriFagbevegelse.

Ned fra skyene?

Arbeiderpartiet har svevd på skyene lenge og til og med hatt målinger på 30-tallet. Partiet er fortsatt størst, med en oppslutning på 24,8 prosent (tilbake 2,0). Men nå er det altså tilbakegang.

Det som imidlertid er ekstra faretruende for Arbeiderpartiet, er at SV (5,5 prosent) og Rødt (5,6 prosent) samtidig går tilbake og nærmere sperregrensen.

Og at MDG (3,6 prosent) er under.

Dette har ført til at Senterpartiet er det nest største rødgrønne partiet med sine 6,8 prosent.

– Alle stemmer teller

Ap-nestleder Tonje Brenna mener denne målingen viser at valget blir jevnt og at alle stemmer teller.

– Det står mellom større forskjeller og ny usikkerhet, eller vårt alternativ som gir trygghet for fremtiden, sterkere fellesskap og trygg styring i en urolig tid, sier hun til FriFagbevegelse.

– Det viktigste i folks liv er det viktigste i vår politikk. Derfor jobber vi for å få prisstigningen ned og legge til rette for at renta kan settes ytterligere ned. Billigere barnehage og gratis SFO, Norgespris på strøm og reduserte ventetider i helsetjenesten betyr mer for folks liv enn skattekutt til de som har mest fra før, sier hun.

– Vi kan få et Frp-ledet Norge med Sylvi Listhaug som statsminister, og Høyre, KrF og Venstre som støttepartier. Hvis du vil ha Jonas som statsminister, Jens som finansminister og trygg styring av økonomien og Norge i en urolig verden, må du stemme Arbeiderpartiet, er hennes beskjed.

Mobilisering

Også SV-leder Kirsti Bergstø er sikker på at valget blir ekstremt tett og kommer til å bli avgjort av hvem som mobiliserer flest.

– Et sterkt SV gir både flertall til venstresida og en venstreside som faktisk tar tak i problemene i Norge. Veldig mange merker at økonomien har blitt vanskelig. De trenger SV og ikke høyresidas skattelette til de som allerede har mer enn de trenger, poengterer hun.

Bekrefter trender

Målingen bekrefter velgertrendene. Unge velgere i alderen 18 til 34 år er mer borgerlige enn eldre.

55 prosent av de spurte i denne aldersgruppen svarer at de vil stemme borgerlig, mot 43 prosent blant den eldre garde (65 år og eldre).

Frp er det klart største partiet blant de unge, mens Arbeiderpartiet er størst blant de godt voksne (65 år og eldre).

Verdt å merke seg er også at andelen «andre partier» vokser.

Størst blant disse er Industri- og næringspartiet (1,2 prosent) og Generasjonspartiet (1,1 prosent), Pensjonistpartiet og Konservativt (begge med 0,9 prosent).

