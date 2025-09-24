Kraftig nedgang i bruk av sykepleievikarer: – Har fått klar beskjed
Etter klare signaler fra regjeringen har kommuner og helseforetak strammet inn bruken av vikarer fra private byråer.
Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.
FOTO: Norsk Sykepleierforbund
Innenriks
Kommunene har kuttet kraftig i bruken av sykepleiervikarer det siste året, viser tall fra Norsk Sykepleierforbund. Nedgangen er også tydelig i helseforetakene.
Det er kommunikasjonsbyrået Zynk som i samarbeid med sykepleierforbundet har samlet inn og kartlagt kommunenes utgifter til innleie av sykepleiervikarer fra private byråer.