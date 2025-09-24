Kraftig nedgang i bruk av sykepleievikarer: – Har fått klar beskjed

Etter klare signaler fra regjeringen har kommuner og helseforetak strammet inn bruken av vikarer fra private byråer. 

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Innenriks

Journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Kommunene har kuttet kraftig i bruken av sykepleiervikarer det siste året, viser tall fra Norsk Sykepleierforbund. Nedgangen er også tydelig i helseforetakene.

Det er kommunikasjonsbyrået Zynk som i samarbeid med sykepleierforbundet har samlet inn og kartlagt kommunenes utgifter til innleie av sykepleiervikarer fra private byråer.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

helse og omsorg innenriks nyheter helse sykepleier helse- og omsorg norsk sykepleierforbund
Powered by Labrador CMS