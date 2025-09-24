Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Kommunene har kuttet kraftig i bruken av sykepleiervikarer det siste året, viser tall fra Norsk Sykepleierforbund. Nedgangen er også tydelig i helseforetakene.

Det er kommunikasjonsbyrået Zynk som i samarbeid med sykepleierforbundet har samlet inn og kartlagt kommunenes utgifter til innleie av sykepleiervikarer fra private byråer.