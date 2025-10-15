Korrupsjonstiltalt Netanyahu tilbake i retten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var onsdag tilbake i retten i saken der han er tiltalt for korrupsjon. Han er også etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen. Foto: AP / NTB

Sammen med flere statsråder fra høyrepartiet Likud ankom Netanyahu rettslokalet i Tel Aviv smilende, men ble møtt med tilrop fra demonstranter som var samlet utenfor.

USAs president Donald Trump ba under et besøk i den israelske nasjonalforsamlingen mandag landets president om å benåde Netanyahu, noe Isaac Herzog rett nok ikke har myndighet til å gjøre.

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate korrupsjonssaker.

Sammen med kona Sara er han tiltalt for å ha mottatt luksusvarer til en verdi av drøyt 2,6 millioner kroner fra milliardærvenner i bytte mot politiske tjenester.

Han er også tiltalt for å ha forsøkt å kjøpslå med to israelske medier i et forsøk på å oppnå gunstig omtale.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har i tillegg utstedt arrestordre på den israelske statsministeren for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen.