Korrupsjonstiltalt Netanyahu tilbake i retten
Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu måtte onsdag på nytt møte i retten i saken som har pågått siden mai 2020.
Verden
Sammen med flere statsråder fra høyrepartiet Likud ankom Netanyahu rettslokalet i Tel Aviv smilende, men ble møtt med tilrop fra demonstranter som var samlet utenfor.
USAs president Donald Trump ba under et besøk i den israelske nasjonalforsamlingen mandag landets president om å benåde Netanyahu, noe Isaac Herzog rett nok ikke har myndighet til å gjøre.
Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate korrupsjonssaker.
Sammen med kona Sara er han tiltalt for å ha mottatt luksusvarer til en verdi av drøyt 2,6 millioner kroner fra milliardærvenner i bytte mot politiske tjenester.
Han er også tiltalt for å ha forsøkt å kjøpslå med to israelske medier i et forsøk på å oppnå gunstig omtale.
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har i tillegg utstedt arrestordre på den israelske statsministeren for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen.