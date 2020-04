– For dem som er i 90-årene, er dødsrisikoen én på ti, i 80-årene én til 20, i 70-årene én på 50, i 60-årene én på 200, i 50-årene én til 1.000, hvis du er i 20- til 40-årene er risikoen for å dø én til 10.000 og den er null for barn, sier Vold på regjeringens daglige pressekonferanse torsdag.

Farlig for de eldste

Blant de 204 dødsfallene i Norge er 90 prosent blant personer over 70 år og ingen i gruppen under 40.

– Konklusjonen er at dette er en farlig sykdom, spesielt for de eldste, sier hun.

– Vi finner at letaliteten, altså dødsrisikoen, ligger godt under 1 prosent, kanskje til og med under 0,5 prosent, forklarer Vold.

Hun understreker at et samlet tall for letalitet ikke gir mening, siden en 90-åring har mye høyere risiko for å dø enn en 20-åring.

– Vi bruker begrepet letalitet, altså risikoen for å dø, blant dem som er smittet. Dette inkluderer alle som er smittet, også dem som ikke har symptomer, sier Vold.