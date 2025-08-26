Kontrollkomiteen krever bedre svar fra Stoltenberg – sender spørsmål i retur

Komiteen møttes tirsdag for å diskutere eventuelle nye spørsmål til Stoltenberg. I stedet ble det besluttet å kreve bedre svar på spørsmålene som ble stilt i forrige runde, opplyser komiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

– Det er bred enighet om at spørsmålene ikke er besvart. Vi sender derfor alt i retur, sier han.

Svarfristen er satt til 2. september. Stoltenberg får dermed én uke på seg på å svare.

– Tonedøv linje

Annonse

For fem dager siden, 21. august, sendte Stoltenberg sitt første svarbrev til kontrollkomiteen. Det ble sablet ned. «Arrogant», mente Frølich om det elleve sider lange brevet.

Venstres Grunde Almeland håper Stoltenberg nå har fått tenkt seg om.

– Jeg håper han unngår den helt tonedøve linjen han la seg på i sitt forrige svar, sier han til NTB.

– Det er mye som er uavklart i denne saken, og den har allerede fått konsekvenser for forvaltingen av oljefondet. Det gjør det helt nødvendig for kontrollkomiteen å komme til bunns i hva som har skjedd. Jeg legger til grunn at Stoltenberg nå vil bidra til å opplyse saken, i stedet for å prøve å skyve ansvaret vekk fra seg selv, sier han.

Annonse

Rødts Seher Aydar omtaler saken som en pekelek.

– Jeg tror alle nå begynner å bli ganske lei av pekeleken, og særlig når den foregår i form av elleve sider lange brev. Jeg forventer som et minimum at Stoltenberg denne gangen faktisk svarer på det komiteen spør om, sier hun.

– Kan ikke stole på Ap

SVs Kirsti Bergstø mener på sin side at saken viser at man ikke kan stole på at Arbeiderpartiet rydder opp.

Annonse

– Stoltenberg svarer unnvikende i en utrolig alvorlig sak og skyver ansvaret fra seg. Vi må vite hva regjeringen har gjort og hvorfor de ikke har gjort mer, sier hun.

– Derfor har SV satt som forutsetning for regjerings- eller budsjettforhandlinger med Ap at oljefondet skal ut av selskaper som tjener penger på okkupasjonen.